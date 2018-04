Bértoli: "Hay que seducir a la gente"

Su condición de líder y referente se basa en una destacada trayectoria deportiva, pero se construyó con otros ingredientes que hacen que cada una de sus apreciaciones retumben, generen algún efecto. El anuncio de su presencia a través de las redes sociales y otros medios hizo que en la noche del martes se calentara la pantalla chica. Sebastián Bértoli pasó por Fútbol 11 (por El Once TV) y ardieron los televisores. El arquero habló de la necesidad de: "Seducir a la gente para que vuelva a la cancha y acompañe a Patronato ", remarcó. También habló del objetivo grupal inmediato después de asegurar la permanencia y de su futuro profesional.

Con el objetivo principal de continuar en la Superliga conseguido con una antelación tal vez insospechada, la tranquilidad gobierna en el Universo Santo: "Se cumplió el objetivo con cuatro fechas de anticipación. No fue la forma que queríamos, pretendíamos ganar para festejar con la gente que nos acompañó, pero no se pudo, la salvación llegó por la derrota de Chacarita", sostuvo.

En la temporada anterior Patrón también luchó por la continuidad en la elite, que según los dichos de los jugadores genera un desgaste importante: "A pesar de que se peleó por lo mismo fueron dos torneos muy distintos. El torneo pasado (2016/2017) fue muy sufrido, había un plantel muy corto. Estuvimos 10 fechas sin ganar y recién tuvimos un poco de alivio cuando vencimos de visitantes a Quilmes. Al actual torneo lo viví más tranquilo; no se sufrió tanto para alcanzar el objetivo. Hubo partidos con buenos rendimientos colectivos. Ganamos partidos decisivos y lo importante es que le ganamos o sumamos con todos los rivales directos. Eso fue fundamental", destacó.

Con cuatro jornadas por cumplimentar para finalizar la temporada, el Rojinegro debe replantearse propósitos para sostener la motivación: "El lunes con Colón iniciamos un microciclo para engrosar el promedio y arrancar tranquilos el campeonato que viene. Recién llevamos tres torneos en Primera y me imagino que en la temporada que viene tendremos una pelea con ocho o nueve equipos en la tabla que divide", manifestó.

Para San Sebastián el hecho de que Patringa tenga una corta trayectoria en Primera conspira contra buenas intenciones que quedan truncas: "Corremos en desventaja con respecto a otros clubes que hace mayor tiempo que están en Primera. Por esa cuestión de antigüedad, por infraestructura. Hay jugadores que ante una misma y aun inferior oferta económica prefieren irse a otro lado. Eso implica dificultades para armar un plantel", graficó.

La presencia del capitán generó un ida y vuelta con los hinchas que lo llenaron de elogios y también le plantearon algunas cuestiones. Ante la consulta de si sería presidente en el club después de colgar los botines, fue tajante: "No. Porque a los dirigentes nunca se le reconoce lo bueno, siempre se le marcan los errores. De Miguel Hollman se olvidan de todo lo que hizo para que Patronato esté en Primera y sí le remarcan cuestiones en las que no es responsable directo. Soy de los que piensan que hay pocos dirigentes. Es una cosa increíble, en otros clubes se pelean por ser directivos y en Patronato faltan", afirmó.

Interrogado sobre un supuesto distanciamiento con Lautaro Geminiani que hoy motive el relegamiento del lateral en la consideración, con cara de asombro respondió: "No tengo ningún problema con Lautaro –Geminiani–. Nunca me metí en la formación del equipo para nada, para eso hay un técnico. No tengo amigos en el plantel salvo el Negro Andrade. Siempre trato de ser con todos un buen compañero, pero meterme en la formación del equipo jamás".

Por encima de la satisfacción que implica la prosecución de Patronato entre los mejores equipos del país, hay un lamento vinculado a la falta de acompañamiento: "En lo personal estoy dolido por la poca concurrencia que se dio en la mayor parte del torneo. Pero entre todos tenemos que hacer que el hincha regrese al Grella; hay que seducir a la gente para que vuelva. No hay que resignarse. No me olvido que logramos cambiar el "qué querés con Patronato" y llevarlo a Primera. No hay que agraviar a los hinchas de otros clubes, están en todo su derecho. Hay que invitarlos a que vayan a la cancha, nos acompañen y disfruten del espectáculo que es el fútbol de Primera. Es una responsabilidad de todos los que nos gusta el fútbol seamos o no de Patronato", consideró.

Sebastián Bértoli está pendiente de todos los quehaceres futbolísticos de Patronato. Al referirse a las inferiores dijo: "Hay muy buen material abajo. Es un proceso que lleva un tiempo de desarrollo para ver los frutos", aseguró.

El Seba participó el martes del sorteo de la LPF: "Se avizoran buenos momentos con la asunción de Alejandro Schneider".