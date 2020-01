Bernardita Bustos: "Mi sueño es salir campeona del mundo"

Sebastián Gálligo/De la Redacción de UNO

Con la sonrisa permanente que la caracteriza, Bernardita no se toma descanso. Feliz, aprovecha cada minuto del día para perfeccionarse. Los 30 grados de calor que, con un equipo de arquera que le insume entre 10 y 15 minutos colocárselo, se incrementan considerablemente, no son excusa.

La arquera se arrojó al suelo una y otra vez en la cancha de hockey sobre patines de la sede del club Talleres, donde no existe la sombra y el reflejo del piso hace que el brillo sea incandescente. Son casi las 10 de la mañana y estuvo más de una hora haciendo “el primer turno” de otro día largo.

Pero que importa. Bernardita Bustos tiene 16 años, a punto de cumplir los 17 en marzo, ama el deporte que conoció a los 4 años y el puesto que abrazó con pasión a los 12 porque “faltaba una en el arco” y acaba de ser convocada por la Federación Argentina de Patín para integrar la Selección Argentina que entrenará del 3 al 14 de febrero en San Juan.

Y no se conforma, va por más; su desafío es lo máximo. “Sueño con ser campeona del mundo con la Selección”, sostuvo la única entrerriana citada.

“La verdad siento un orgullo de saber que tanto esfuerzo que hice durante bastantes años de venir a entrenar con Pablo (Salgueiro) y Bebo (Alves) tiene resultados y esta meta tan grande. Porque yo empecé con pequeñas metas y después dije, no, voy a apuntar por algo más grande: la Selección Argentina y bueno entrenando horas y horas y quedándome de noche, gracias a Dios se me dio. Estoy feliz”, dijo la jugadora que hizo toda su carrera en el club de Feliciano e Irigoyen.

Bernardita le agradeció al club porque consideró que “ha hecho mucho” por su carrera. Sobre todo por cederla para mostrar sus condiciones. “Talleres me dio la posibilidad de que yo pueda mostrar todo lo que he aprendido, tanto en Argentinos como en otras instituciones. Tanto Bebo y Pablo me han enseñado mucho y a los Argentinos va gente de la Federación o de otros clubes y te ven y te echan el ojo. Ahí dicen mirá que bien que ataja o que buena posición, siempre te encuentran algo bueno”, contó la jugadora que debutó en Primera a los 14 años jugó en Rowing y GEBA.

La arquera manifestó que la familia “siempre” la apoyo para su desarrollo y recordó a la gente del club que pasaron por su carrera. “Mi familia siempre me tira para adelante por más problemas que he tenido: personales como con otras personal. También quiero agradecerle a Pablo, Bebo, José y un montón de personas que pasaron. Sin ellos no estaría acá”, agradeció. “Ellos están muy felices por lo que me está pasando”, agregó.

La jugadora que viajará el fin de semana a San Juan y el lunes entrenará en el mítico estadio Aldo Cantoni dijo que va a la Selección a “aprender más” y a buscar un lugar en el puesto. “Quiero conocer un poco más el hockey en todos sus detalles y si se puede el día de mañana quiero ser titular”, aseguró convencida y sin titubear.

Bustos dijo que le gustan “muchas cosas” del deporte, pero valoró “las amistades que te deja”. “Vas conociendo muchas jugadoras de club en club y eso te va ayudando en el día a día”, sentenció.