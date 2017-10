Bergara dio el golpe y se trajo el cinturón a Paraná

Cristian Bergara tiene 21 años y practicó kung fu casi toda su vida. Por falta de actividad en la disciplina decidió meterse en el mundo del kick boxing y allí, con poca experiencia, pero con condiciones de sobra, alcanzó el mejor logro de su carrera deportiva.





Fue a Buenos Aires a la Liga Mundial Chaiu Do Kwan y se trajo el cinturón a Paraná en la división 65 kilogramos frente a Sadam Conde, el dueño de casa.





El luchador paranaense, quien habló con Ovación, no esperaba obtener semejante logro en tan poco tiempo, pero lo hizo y hoy piensa en defenderlo a muerte cuando comiencen a aparecer los desafíos.





"Hace muy poco que empecé a practicar kick boxing. Yo practiqué kung Fu mucho tiempo y ahora hace poco empecé a ir a competencias de kick boxing porque no había muchos torneos de kung fu. Entreno en el Body Gym en calle Urquiza y me hablaron unos muchachos de la escuela de Carlos López para que pelear. Yo había hecho algunas sin practicar el deporte", contó el entrerriano.





Cristian Bergara contó cómo se dieron los pasos para disputar la Liga Mundial en Buenos Aires. "Yo venía participando en los eventos que se hacen en Paraná y me habló Miguel Viani y me dijo que estaba por llevar competidores para la Liga Mundial donde ellos ya habían estado. Me dijo que tenía posibilidades de ir porque me había visto bien. Me invitó, certificamos y fuimos para el evento".





Y en los 65 kilogramos el luchador paranaense alcanzó la gloria. "Fue una sola vacante y el título estaba vacante. Sadam Conde se llama el rival de la pelea. Él es de Buenos Aires. En la pelea me sentí cómodo, la gané por puntos en decisión unánime. Fue una pelea pareja y él se mostró muy respetuoso. Fue una linda pelea que la pude ganar por puntos".





Está claro que fue una sorpresa. Ni el propio Bergara se esperaba calzarse el cinto de campeón. "Parece que hay condiciones y yo la verdad es que mucho no me veía, pero los entrenadores me dijeron que sí y yo en ellos confío. Me dijeron que estaba para viajar y si ellos confía en uno hay que animarse y respaldarlos".





ova tapa f1.jpg Foto: UNO/Diego Arias



Ahora con el cinto en su poder se vendrán más compromisos que Cristian está listo para aceptar. "Todo suma y me gusta competir en los eventos de acá y eso espero. En un mes la idea es pelear de vuelta y en eso estamos. Supongo que vendrán las exposiciones y las competencias siempre sin difíciles así que veremos qué es lo que pasa".





Bergara habló de los entrenamientos, un aspecto fundamental en la disciplina para estar a la altura de las circunstancias. "Alterno los entrenamientos porque tengo un hijo. Un trabajo fijo no tengo, me avisan cuando hay algo. Trabajo descargando camiones y esas cosas. Entreno doble turno tres veces a la semana y los domingos vamos al Parque Berduc a movernos para no perder ritmo. La idea es ser más que los otros, pero está claro que cuesta".





Su familia, los amigos y los compañeros del gimnasio están felices por esta cosecha y le muestran su admiración. "Están todos muy contentos y por suerte se lo tomaron bien".