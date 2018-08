Benke: "Voy cumpliendo objetivos"

La jugadora de Arenas FC y fundadora de la primera institución femenina de la región disfruta de un 2018 inesperado, que comenzó con la inclusión de su club a la Liga Paranaense de Fútbol y con su convocatoria, nuevamente al selectivo local. El fin de semana en el debut de la LPF en el Torneo Nacional de Selecciones, marcó tres goles en la goleada de las dirigidas por Fabián Reynoso por 6 a 0 ante la Liga Departamental San Martín. La mediocampista, charló con Ovación en la práctica de ayer del equipo dirigido por Sebastián Martínez, que lo hace en el predio del exhipódromo de Paraná.

"No sé cómo explicar el momento que estoy viviendo. Con esto puedo devolverle un poco de todo lo que me dio el fútbol. Estoy orgullosa por las personas que me acompañan y que me soportan con todas las ideas que tengo. El semillero de Arenas fue el sueño más agradable de todos", comentó la mediocampista de la Selección de la LPF.

La familia es el principal pilar para comenzar con nuevos proyectos y estar de cerca acompañando cada paso que uno da: "Mi familia siempre estuvo y sumado a las chicas de Arenas, muchas con años compartidos, son los pilares para seguir adelante. Y sin olvidarme de la gente que se fue convenciendo de este sueño. Todo es para el fútbol femenino ", se sinceró Benke.

Por otro lado, Carolina habló de los objetivos con la Selección y Arenas FC: "Con el club queremos campeonar, estamos trabajando para eso y todo tiene su frutos. Hoy varias de nosotras forman parte del selectivo y eso es un claro ejemplo del trabajo que venimos realizando. Además soñamos con tener nuestro espacio físico".

Y en cuanto al selectivo opinó: "El tiempo de trabajo fue corto pero hay un lindo plantel, con jugadoras jóvenes y que necesitan mucho rodaje. Lo bueno de todo, es que el trabajo se podrá realizar por durante tres años. Hay que dar lo mejor en cada paso y dios quiere vamos a pasar esta fase".

En los últimos días, la jugadora de Arenas fue muy solicitada: "Llegaron mensajes y solicitudes de amistades, es agradable y una se pone contenta por el trabajo que hacemos. Además en lo personal debo reconocer que es un momento muy agradable para mí. Somos docentes y debemos enseñarles lo mejor a cada una de nuestras pequeñas jugadoras", expresó a Ovación.

Pensando en un predio propio la capitana de Arenas comentó: "Estamos trabajando para poder tener nuestro espacio de entrenamiento y de juego con todo el club, vamos por más".

La referente del fútbol dejó su mensaje para todas las chicas que se quieran sumar al deporte más lindo del mundo en la capital entrerriana: "Hay que proponerse cosas y todo se puede. Hay esquemas que romper para que todo el ideal de años anteriores poder pulirlo y que todas tengan libertad de elegir. Hoy tenemos el poder decisión y nosotros trabajamos en eso con la institución".









Se ponen al día en el Nacional





Concepción del Uruguay recibirá a Concordia el domingo en el arranque del Nacional de Selecciones de Fútbol Femenino que organiza el Consejo Federal de fútbol. Ambas pertenecen a la Regional Litoral Sur y se eliminarán en partidos partido de ida y vuelta a su par de Concordia. El partido de ida será el domingo desde las 16, en cancha de María Auxiliadora.