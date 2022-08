Benjamín Márquez conoció a los arqueros de Patronato

Benjamín Márquez con Altamirano y sus guantes

WhatsApp Image 2022-08-27 at 18.39.57 (1).jpeg

Orgullo de su familia y ejemplo de lucha para poder lograr sus objetivos. La pasión por el fútbol lo llevó a Benjamín Márquez a integrarse con la sociedad, cuando la odisea para Gustavo Márquez y Gisela Garay, parecía complicarse pero con ayuda de profesionales lograron encontrar el punto más importante en la vida del pequeño, todo fue a través del deporte más popular del mundo y su fanático por el arco.

El pequeño de 11 años padece TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) no especificado en la rama del autismo y se sumó al plantel de Ministerio, entidad que abrió sus puertas a la integración, para disfrutar de la actividad deportiva y junto a sus compañeros competir en la Liga Paranaense de Fútbol.

Benjamín se ganó el respeto de todos y su pasión por el arco llevó a conquistar los corazones de los amantes del fútbol local. El uno de la categoría 2011 dirigida por Walter Pereyra es fanático de Ministerio, su segunda casa que empezó a amar por su papá, quien fue arquero de la entidad y entrenador.

LA UNIÓN

Los pilares fundamentales en la vida de Benjamín son sus padres y hermanos. En especial su papá, un ejemplo para él en cuanto a su pasión por los tres palos. La pandemia le permitió a ellos ser más amigos y entrenar juntos en su domicilio.

EL PEQUEÑO DE MINISTERIO CON MATÍAS MANSILLA

WhatsApp Image 2022-08-27 at 18.39.57.jpeg

“La pandemia nos permitió trabajar más unidos y disfrutar de entrenamientos en conjunto en nuestra casa. Eso nos ayudó a conocernos más y unirnos como padre e hijo. Benjamín siempre me agradece a su forma todo lo que hacemos por él”, comentó.

Luego Gustavo dijo: “Ahí me di cuenta que mi hijo es la prioridad en todos los sentidos. Antes uno se la pasaba trabajando y sin darse cuenta desperdiciaba tiempo junto a Benjamín, hoy me llaman para trabajar en clubes y les digo que no. Ahora prefiero entrenar a mi hijo y verlo sonreír día a día como lo hace con sus compañeros en el club Ministerio, que es su segunda casa donde gracias a su entrenador Walter Pereyra disfruta de sus gran pasión”.