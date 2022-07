Benedetto volvió a fallar un penal en La Bombonera

Los efectos de la eliminación no solamente alcanzaron al entrenador Battaglia sino al capitán Carlos Izquierdoz, quien fue desplazado al banco de suplentes por Hugo Ibarra, quien en principio asomaba como interino y luego fue ratificado en el cargo.

La polémica se incrementó en el cotejo ante San Lorenzo cuando Marcos Rojo, tras marcar el 1-0 parcial, se quitó la cinta de capitán y fue hasta el banco para abrazar a Cali Izquierdoz, en lo que se interpretó como un mensaje desafiante a la decisión de sacarlo del equipo.

Ibarra le ratificará la confianza al once que ofreció una desdibujada versión en el Nuevo Gasómetro, con el peruano Carlos Zambrano como primer marcador central, pese a haber estado en duda por una molestia muscular.

El Xeneize, vigente campeón del fútbol argentino, arrastra tres derrotas consecutivas en la LPF (1-2 vs. Unión de Santa Fe, 0-3 vs Banfield y 1-2 vs. San Lorenzo) y se ubica 15to. en la tabla de posiciones con 9 puntos, a 7 de distancia del líder Atlético Tucumán.

Talleres ocupa el penúltimo escalón con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. El equipo del portugués Pedro Caixinha atraviesa un pobre presente en el fútbol local, que contrasta con su histórica clasificación para los cuartos de final de la Libertadores. En esa instancia, el conjunto cordobés será rival de Vélez Sarsfield, el miércoles 3 de agosto en Liniers y una semana después en el estadio Mario Alberto Kempes de su provincia.

Síntesis

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Rodrigo Villagra y Christian Oliva o Ulises Ortegoza; Alan Franco, Matías Esquivel y Matías Godoy o Francisco Pizzini; Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Pablo Dóvalo. Estadio: Alberto J. Armando.