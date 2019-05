Benedetto podría ser de la partida

Boca recibe a Vélez por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa de la Superliga y una de las dudas de Gustavo Alfaro, entrenador del Xeneize, pasa por quién será el centrodelantero.

En el duelo de ida en el José Amalfitani, Ramón Ábila sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y fue reemplazado por Sebastían Villa. Wanchope estaba reemplazando a Darío Benedetto, quien se había retirado con una molestia en el duelo ante Athlético Paranaense por Copa Libertadores.

La buena noticia para el Lechuga es que el Pipa entrenó con normalidad en la práctica del miércoles, aunque no fue demasiado exigido desde lo físico. El jueves desde las 21.10 se definirá la serie y, por la mañana, se terminará de definir el once. En caso de que Benedetto no esté a disposición, irá al banco y jugaría Mauro Zárate de nueve acompañado de Carlos Tévez.