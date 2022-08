Beccacece trató a Gallardo de arrogante y desubicado

Sebastián Beccacece se refirió al cruce con Marcelo Gallardo

"ME ENOJÉ CON MARCELO (GALLARDO) PORQUE ME PARECIÓ DESUBICADO"En #ESPNF12, Sebastián Beccacece habló sobre el cruce que tuvo con el entrenador de River.

"Cuando se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí. No importa quién está en enfrente, si tenés 14 títulos, 50 o no ganás ninguno", declaró el Becca en diálogo con ESPN.

Y agregó: "Me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de lo que hay que hacer, uno tiene que tener a lo largo del tiempo una ética y moral intachable y eso no ha pasado. Marcelo tuvo situaciones increíbles a lo largo de su carrera".

Consultado por su accionar, el ex conductor de Racing e Independiente admitió: "No creo que la discusión me haya generado un conflicto interno. En eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció arrogante y desubicado. Nada más que eso".

"Está instalado que al que gana no se lo toca y es algo más particular. No me generó nada más que una simple discusión. Para una pelea se necesitan dos y me hago cargo de la parte que me corresponde", profundizó.

¿Cómo llega Defensa y Justicia? "No estamos armados, estamos tratando... Valoro el esfuerzo y la actitud de los chicos para tratar de competir es gigantesco. Llegamos en desventaja en tiempos de preparación, armado, calidad y cantidad, pero es fútbol, es la Copa Argentina, es un partido y lo van a dar todo. Se habla del débil contra el poderoso y es un lindo desafío", concluyó.

El pasado 5 de junio, en el empate por 0-0 en Florencio Varela, los entrenadores protagonizaron un tenso cruce que empezó en el campo de juego y continuó afuera. "¿Quién sos?", le gritó Beccacece a Gallardo, mientras se iba a los vestuarios tras ser expulsado por cortar un lateral.

El Muñeco, lejos de mantenerse en silencio, se acercó y, haciéndole montoncito con su mano, le contestó: "¡¿Qué haces?! Es un lateral".

Rápidamente, un atónito Gallardo reaccionó y se acercó hasta la mitad de cancha. "¿Qué pasa?", "Está loco", le dijo al cuarto árbitro.

La discusión pasó a mayores en los pasillos. De hecho, testigos aseguran que estuvieron cerca de irse a las manos, hasta que intervino el personal de seguridad de las dos instituciones para frenarlos.

La pelea entre Gallardo y Beccacece siguió afuera de la cancha

Beccacece se cruzó nuevamente con Gallardo rumbo a la conferencia de prensa. A su vez, hubo gritos y empujones en el pasillo interno que comunican los vestuarios cuando el Muñeco se dirigía hacia el micro. Intervino la seguridad de ambos planteles para separar.