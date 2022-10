Bebote Álvarez y un fuerte mensaje en la previa del partido

¡Qué bueno sería cantar todo el domingo: 'Me parece que Racing no sale campeón, porque el Rojo los...", puso en su cuenta de Twitter, seguido de signos de interrogación. El morbo de una posible derrota adrede de los dirigidos por Julio César Falcioni, para perjudicar a la Academia, es tema de la semana y Bebote no quiso ser menos.

Falcioni analiza poner cinco defensores ante Boca

En caso de jugar con cinco en el fondo, el equipo irá con Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde, Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Iván Marcone, Leandro Fernández; Leandro Benegas. Mientras que, en caso de que finalmente no ponga a Rodríguez y sí a Cazares, formará con un 4-4-2.

En los últimos entrenamientos tantos el defensor Juan Manuel Insaurralde como Facundo Ferreyra no se entrenaron a la par del grupo por diferentes problemas físicos. Por lo tanto, no serán tenidos en cuenta, al igual que Nicolás Vallejo, quien está en la última etapa de recuperación de su luxación en el hombro.