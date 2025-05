Bautista Escopeta cumple su sueño en el hockey sanjuanino

Sus padres no quisieron truncarle su sueño de crecer en este deporte y, para no dejarlo solo, debieron reacomodar su vida. Leandro, su papá, decidió mudarse junto a él a la provincia cuyana.

Mientras tanto, Roxana, su mamá, se quedó en Paraná junto a su hermana Pili, quien está terminando la escuela primaria.

Así será su vida en lo que resta del año y luego verán cómo continuar. Si Bautista se asienta en Unión Estudiantil, su nuevo club, y Leandro se acomoda laboralmente, Roxana y Pili podrían mudarse a San Juan en 2026. Pero, como se mencionó anteriormente, a eso lo verán con el tiempo.

Bautista Escopeta habló de esta nueva etapa en el deporte

Baustista en estudiantil.jpg

Aprovechando que estuvieron unos días en Paraná, UNO habló con Bautista, quien contó cómo es su nueva vida.

“En febrero fui a hacer una tecnificación a San Juan y conocí al arquero de Estudiantil, con quien nos hicimos muy amigos. Estaba entrenando con otro club y le pedí referencias de su club. Él me pasó el número del profe y me contacté para preguntarle si podía ir a probarme. Me dijeron que sí, fui y me pidieron que me quedara. Así que tuve que hacer los trámites del pase y fichaje. Luego nos mudamos y empecé a entrenar”, contó.

Sobre el hockey sanjuanino, explicó que “además del nivel de juego y entrenamiento, cambia mucho la cantidad de equipos. En Paraná jugás varias veces con los mismos rivales, mientras que allá te enfrentás una vez o dos si te volves a cruzar en los playoffs. Los entrenamientos son un poco más exigentes y hay muchos jugadores con un nivel parejo. Eso hace que no puedas aflojar en ningún momento. Como anteriormente había estado en la tecnificación, que fue muy exigente, pude adaptarme rápido a los entrenamientos”.

Al ser consultado por algún anhelo que tiene en el deporte, Escopeta comentó que “me gustaría ir creciendo como jugador y llegar a la Primera. Sería muy lindo jugar en el estadio Cantoni lleno, porque allá los partidos se viven con mucha pasión”.

Sacando de lado la cuestión deportiva, Bautista también se refirió a la decisión de cambiar de vida y valoró el acompañamiento de su familia.

“Al principio me costó tomar la decisión y no estaba tan seguro, pero jugar en San Juan era algo que siempre quise y tenía esa posibilidad. Estoy muy agradecido con mi familia que me apoyó en esta decisión y que mi papá me haya acompañado es algo muy lindo. No sé si todos los padres harían esto de cambiar de vida de un día para el otro”.

Con su familia a su lado

bautista escopeta.jpg Bautista Escopeta junto a sus padres Roxana y Leandro. Detrás la pista de Recreativo, donde el joven aprendió a jugar al hockey sobre patines. Víctor Ludi/UNO

En la charla Bautista estuvo acompañado por Leandro y Roxana, mientras que Pili no pudo asistir por compromisos escolares.

“Son sensaciones encontradas porque partimos al medio nuestra familia por meses, con todo lo que eso conlleva. Yo no sé qué le puedo dejar a mis hijos en la cuestión material, pero sí quiero acompañarlos para cumplir sus sueños. Acá estamos peleándola todos los días y sabemos que lo que no te mata te fortalece. A fin de año veremos qué será de nosotros. Fue un cambio de vida grande que decidimos, pero creo que será para bien porque él podrá ser feliz creciendo en este deporte que tanto le gusta”, comentó su papá.

Por su parte, su mamá acotó: “Si bien no los tengo a ellos, la tecnología te acerca así sea a través de una videollamada. Somos una familia a la que le gusta los desafíos y éste fue uno. Siento que será una experiencia que nos hará crecer como familia y queremos acompañarlo a Bautista en la búsqueda de sus sueños. Cuando tenía tres meses estuvo enfermo y tuvo una cirugía. Estuvo muy grave y en la terapia le prometimos que íbamos a estar siempre a su lado en todo a en lo que esté a nuestro alcance. Nos extrañamos y a veces es difícil el día a día, pero estamos felices porque él es feliz”.

