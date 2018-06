Bastidas mira a todos desde arriba en la FR

El paranaense Exequiel Bastidas está viviendo un momento espectacular, de esos que hay que disfrutar por sobre todas las cosas. En la última presentación de la Fórmula Renault 2.0 (la telonera del Súper TC 2000) el piloto del Werner Competición fue primero y segundo en las dos finales que se corrieron en el Óvalo rafaelino. Con los puntos cosechados el jóvenes de 17 años se trepó a la cima del campeonato a falta de 7 fechas para el final.

Ayer, en la intimidad de su hogar, habló con Ovación respecto de este buen momento en la divisional nacional donde se subió al podio dos veces. "Estamos muy contentos y la verdad que fue un gran fin de semana. Fueron dos fines de semana en los cuales sumamos fuerte. Tenemos dos victorias consecutivas que nos permite hoy estar en la punta del campeonato".

Con los puntos cosechados en las últimas fechas, y fundamentalmente en la última, el paranaense lidera el certamen con 184 unidades. "Estamos tranquilos y sabíamos que estábamos ahí. Había que ser regular para poder sumar. Fue lo que fuimos a buscar a Rafaela, sumar fuerte y todo pudo salir como esperábamos".

Bastidas disfruta de la cima del certamen, pero no quiere descuidarse porque ya tuvo que parar en dos competencias por distintos motivos. "Hubo dos carreras en las que no pudimos sumar. Una por un accidente y la otra por una falla mecánica en la caja de cambios. Logramos revertir todo y arrancamos muy fuerte en las dos últimas dos carreras. Hicimos cuatro podios en las últimas dos y dos de ellas fueron con victoria. Eso nos permite estar arriba en el campeonato".

Todo parece indicar, de no mediar imponderables, que Bastidas peleará la copa de monarca con Nicolás Moscardini, el segundo en la tabla de posiciones. Además hay otros pilotos que los persiguen a ambos, como Lucas Vecino y Mateo Palakovic. "Creo que con él será la pelea porque es el que está más firme. Es contundente en todos los circuitos. Hoy por hoy somos los que más años tenemos en la categoría y se ve reflejado en el campeonato con la regularidad que tenemos".

En el equipo Werner Competición se trabaja y se habla mucho de este presente. "Maxi Giogetti, el cuñado de Mariano (Werner) es el ingeniero y amigo, es todo. La verdad que trabaja muchísimo en los autos junto a mi mecánico Nicolás Gabriel. Mariano está más en lo suyo, un poco más apartado lógicamente. Nosotros hacemos lo nuestro y Maxi habla mucho con nosotros. Maxi es un gran amigo además de ser jefe de equipo. Lo estamos disfrutando mucho y nos ponemos muy contentos cuando se dan estos resultados. Todos los chicos del equipo se ponen contentos. Somos muy unidos".

Ahora se viene San Juan y Exequiel buscará sumar y nada más. "Vamos a ir a ganar a San Juan, pero la idea es sumar fuerte y no desesperarnos para mantener la punta del campeonato. Hay que pensar en los puntos y trato de no pensar en el campeonato para no maquinar la cabeza".









Bastidas estuvo con un grande de verdad





"Anoten este nombre: Exequiel Bastidas. Ganó el fin de semana en Rafaela en la Fórmula y me fue a ver probar un TN. Me llamó la atención su humildad. Suerte para lo que viene campeón", escribió entre otras cosas, Norberto Fontana en las redes respecto del piloto paranaense. "Para mí fue un sueño", resumió del encuentro el joven entrerriano.