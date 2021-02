Bastidas es el nuevo campeón del TC 2000

El volante del Toyota Corolla terminó un año marcado por la regularidad y tras el final de temporada consiguió su primera corona en el ámbito nacional. La carrera fue ganada por Tomás Cingolani con Renault Fluence, seguido por Matías Cravero con el Citröen C4 Lounge.

“Muy agradecido con todo el equipo por el auto que me entregó”, manifestó el piloto del Toyota Young. “La última vuelta fue la vuelta más larga de mi vida. Venía contando 3, 2, 1, no terminaba más. Todavía no caigo. Agradezco a toda mi gente que me vinieron a ver, a mis sponsors”, manifestó el piloto de 20 años.

Bastidas con 45 carreras en la categoría tuvo un año regular, ya que subió al podio en 10 carreras disputadas. Se impuso en la fecha de Alta Gracia, además de haber conquistado la pole position en las fechas de Alta Gracia y Buenos Aires. Para el piloto de Paraná esto representó una temporada con sabor a revancha, ya que en 2018 estuvo muy cerca de obtener el campeonato de la Fórmula Renault y debió conformarse con el subcampeonato.

Para Entre Ríos representó el tercer campeonato nacional en esta rara temporada que acaba de finalizar. Bastidas se sumó a los títulos logrados por Mariano Werner en el Turismo Carretera y de Ayrton Londero en el TC Pista.

Ya es historia

El cierre tardía de la temporada 2020 del TC2000 cumplió con el Coronación, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Exequiel Bastidas transitó por la pista del "Coliseo Porteño" con el Toyota hacia el sexto podio de la temporada y al esperado título de Campeón de TC2000.