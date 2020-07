Básquet: "Tiene que haber una refundación"

“En algún momento había que tomarla, ja”, bromeó Carlos Álvarez al ser consultado el por qué tomó la decisión de renunciar como presidente de la Federación Entrerriana de Básquet. “Ya soy una figurita demasiado repetida”, agregó entre risas el dirigente de 73 años que el martes envió una carta la entidad para comunicar la decisión de dar un paso al costado después de 22 años en el cargo.

“Un poco lo expliqué en la nota que mandé a la Federación. Esta situación que estamos viviendo marca una bisagra muy fuerte en la estructura del país no solamente en el básquet. Y consecuentemente con eso en el básquet también va a pasar y me parece que son necesarias en esta etapa que entiendo que es una especia de refundación, personas diferentes. Los dirigentes de los clubes tendrán que pensar como se reestructuran, las asociaciones y las federaciones, lo mismo. Tengo el presentimiento que nada va a se como era antes. Hay que repensar sistemas de competencias, sistemas de organización y todas las instituciones están en una situación complicada, no solo del punto de vista financiero o económico, sino en cuanto a la reestructuración de la competencia en cualquier rama. Hoy hay que repensar cómo hacer para motivar a los chicos para que vuelvan a practicar el deporte después de cuatro meses no de hacer prácticamente nada más que entretenerse con algunas cosas a través de las redes sociales. Todo esto requiere de una mentalidad diferente, de aptitudes y de gente esté en capacidad de aportar mayores conocimientos. No alcanzan las herramientas que tuve yo históricamente. En ese marco entiendo que tiene que haber gente con la cabeza lo suficientemente lúcida como para afrontar este desafío nuevo para todos de la mejor manera. Si bien es cierto que mi compromiso vencía en marzo, retrasar mi ida es un inconveniente”, analizó el histórico dirigente en diálogo con La Radio de UNO (97.1).

El dirigente

Carlos Alvarez FEBER.jpg Alvarez presidió 22 años la Federación Entrerriana de Básquet

manifestó que “no es el momento para hacer un balance de tantos años en la presidencia” y consideró que llegado el momento lo buscará plasmar en un libro. “La decisión la tomo pensando a futuro y si bien es cierto que de alguna manera analizo el pasado, no me puse a pensar tanto en lo que se había logrado y tendría que hablar en primera persona y no se si valdría la pena. Ya alguien se encargará de escribir que se hizo y que faltó hacer. Ahí hay una tarea inconclusa de Julián Stoppelo (autor del libro de los 85 años de la Federación)”, manifestó el dirigente de Chajarí.

Asimismo señaló que uno de los momentos más importantes en su trayecto fueron los inicios por las dificultades a las que se tuvo que sobreponer y por el campeonato logrado en 1999 cuando Entre Ríos ganó en Neuquén-Río Negro. “Creo que fueron más de 20 campeonatos argentinos que se ganaron en este tiempo y todos fueron una alegría. Si bien es cierto que lo más visible es la categoría Mayores, hemos ganado en todas las categorías, desde Preinfantiles a Juveniles. Pero bueno uno recuerda siempre el primero. Fueron seis los que ganamos y seis en los que fuimos subcampeones, pero por ahí el que más recuerdo es el primero porque estábamos debutando. Y cuando me tocó tomar la Federación, Entre Ríos en Mayores, había descendido así que lo primero que tuvimos que hacer es ir a jugar el clasificatorio para poder jugar el Argentino de Mayores. El día de la Asamblea alguien se cruzó a buscar un block de notas y lápiz porque no había nada, solo deudas y juicios. Y recuerdo muy bien porque fuimos a Mendoza a clasificar luego de conseguir un colectivo de la provincia. Además conseguimos que la AdC (Asociación de Clubes) adelantara un partido entre Echagüe y La Unión. En ese momento el DT de Echagüe era Pablo Columba y antes había sido el de Colón y conocía a los jugadores de los dos clubes y por lo tanto conseguimos que se adelantara el partido y después que se jugó nos subimos al colectivo con seis jugadores de Echagüe y seis de La Unión y Columba como técnico que nos dio una mano terrible. Y fuimos a Mendoza y clasificamos. Y en el 99 en Neuquén y Río Negro con un equipo cuya base era Sionista terminamos siendo campeones jugando una final en Rocca, Río Negro contra Chaco que venía ser campeón y jugaba el demonio Sánchez y el Colo Wolkowyski. Lo cierto es que ese partido en una noche fría y con cinco locos porque fue la final de un Argentina en la que menos gente hubo en una cancha, fue quizá para mi el más importante. Ese equipo tenía a los Farabello a Paolo Quinteros, Rhul y un grupo de chicos estupendos”, recordó el dirigente que tuvo una influencia muy importante en el básquetbol nacional.

Al mismo tiempo recordó el esfuerzo y la satisfacción de aquel memorable título conseguido en el Campeonato Argentino de Mayores conseguido en la Capital entrerriana, tres años después con un equipo que tenía a los Farabello, Leopoldo Ruiz Moreno y Paolo Quinteros, entre otros. “Tampoco puedo obviar el de 2002 en Paraná con toda la locura y los inconvenientes que significó eso porque estábamos en una provincia de Federales. Recuerdo que la gente nos puteaba porque en la final no entraba un alma a la cancha de Echagüe y mucha gente se tuvo que quedar afuera. Recuerdo que Leopoldo hizo 40 puntos en la final”, remarcó sobre el título logrado ante Buenos Aires en un estadio Luis Butta repleto.

