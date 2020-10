Básquet: "Tenía una chochera que quería hacer todo"

La jugadora dijo que fue una “gran alegría” sumarse a los entrenamientos, y dijo que “no se puede explicar en palabras” lo que significa estar en la Selección Argentina. “Sabiendo que cada vez hay más chicas entrenando en todo el país y saber que estoy entre las 17 que están acá, es algo que te da mucha felicidad y ganas”, contó la jugadora que comenzara su carrera en Juventud Unida de Gualeguaychú donde jugó hasta los 15 años. En tal sentido Marín señaló que su gran desafío es estar en el Premundial y va por más. “Uno se entrena y piensa siempre en más y más. Quiero estar en el equipo que va a viajar al Premundial y después quiero ir al mundial, es lo que todo deportista sueña y quiere”, dijo completamente entusiasmada y decidida. La tiradora sostuvo que fue muy difícil atravesar la pandemia y confesó que tuvo que agudizar el ingenio para seguir entrenando. “En un lugar de dos por dos tuve que buscar lo que tenía a mano para poder entrenar. Hice pesas con la bolsa de arroz; hasta el gato agarré para poder entrenar”, contó entre risas.

Además agregó que a medida que se iban habilitando actividades encontraba algunos rincones para no perder ritmo. “Cuando habilitaron el playón al aire libre me iba a tirar a la una de la tarde porque no andaba nadie y estoy toda bronceada porque la hacía con todo el calor y al rayo del sol”, indicó la jugadora que fue reclutada por el Tachero para jugar la Liga Nacional Femenina. Por otra parte recordó cómo fue su llegada a una de las instituciones más prestigiosas del país. “Recuerdo que fui a una prueba y cuando terminó me dijeron que me quedara. Yo no lo podía creer, pero estaba por cumplir 15 años, se venían las Fiestas y no quería perderme de todo eso. Así que lo postergué. Al año siguiente pasó lo mismo y ahí decidimos sumarme al equipo. Fue una locura todo lo que me pasó en ese tiempo”, comentó Marín.

EL EQUIPO. Giuliana Baccarelli, Julia Paoletta (Obras), Magalí Vilches, Oriana Bangert, Catalina De Giorgi (Centro Galicia), Fiamma Yaciura (Berazategui), Victoria Michel, Delfina Saravia (Unión Florida), Georgina Buzzetti (Lanús), Natalia Tondi, Lucila Sampietro (Vélez) y Federica Del Bosco (ex-Campobasso de Italia), Agustina Marín (Obras), Martina Torres (Lanús), Milagros Maza (Libertad de Sunchales), Tiziana Huici (Tomás de Rocamora) e Iara Navarro (Talleres de Paraná).

JUGADORA AISLADA. El cuerpo médico de la Confederación Argentina informó que la jugadora Natalia Tondi no se entrenó ayer por precaución debido a un posible caso de Covid-19 en el entorno de su familia. La capitana del seleccionado en 2019 fue preventivamente aislada, en observación durante 72 horas y, si no presenta síntomas, el lunes volverá a entrenarse. “Lo de Natalia es un caso que se denomina contacto de contacto de caso sospechoso, y se aplica el protocolo para esta situación. Hay que tener en cuenta que la definición de contacto estrecho es estar cara a cara, 30 minutos, a menos de un metro de distancia y sin protección con un contagiado, cuyo protocolo es distinto. Por eso estará en observación aunque no es necesario detener los entrenamientos del equipo”, comunicó Gabriel Sarfati, coordinador del Departamento Médico de la CABB. “Esto es algo común en estos tiempos y debemos tomarlo con naturalidad y responsabilidad siguiendo los protocolos diseñados para estos casos. Queremos tener el control de la situación sin entrar en pánico ni hacer más grande una situación de lo que es”, agregó Sarfati, quien evaluó la situación con Diego Grippo, consultor de Salud y Deporte de la CABB y la AdC. Fue así que ayer 16 jugadoras de la preselección U18 continuaron normalmente con las prácticas en el Cenard, con vistas al Premundial que está pautado para diciembre en Colombia.