Básquet: "Si Echagüe me busca lo voy a aprovechar"

El base Jerermías Sandrini se encuentra en Paraná donde pasa la cuarentena luego de una temporada exigente en la Liga Argentina en la cual logró reponerse de una lesión y se afianzó en la recta de final tras un mes parado. El rosarino reclutado por Sionista en sus inicios y que vistiera la camiseta de Echagüe manifestó que tiene aspiraciones de volver a jugar en la Liga Nacional, pero al mismo tiempo y, a pesar de la incertidumbre por la pandemia, no descarta jugar en Paraná y en Echagüe llegado el momento. Se siente muy identificado con la ciudad donde tiene “muchos amigos” y compañeros de básquet.

“Fue extraña esta temporada por cómo terminó. Veníamos bien, con algunos altibajos con Estudiantes. No fue lo mismo que la temporada pasada, se perdió de local que fue algo que la gente no esperaba, pero también nos traíamos algún partido de afuera. No era un problema perder de local. Individualmente me sentí muy cómodo, muy bien físicamente y con el aro, hasta diciembre cuando me quebré la mano. Y después tuve todo el mes con yeso. Estuve un mes para recuperarme y volví en febrero. Jugué siete u ocho partidos y se cortó todo por el coronavirus. La verdad que fue una lástima porque me sentía muy bien y sentía que el equipo estaba para dar mucho y yo para dar mucho más”, expresó el jugador de Estudiantes de Olavarría que al momento de la suspensión estaba tercero en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet nacional

El jugador de 27 años consideró que se estaba afianzando “muy bien” en la categoría con la idea de volver la Liga. “Es lo que quiero, subir a la Liga y ojalá que se pueda dar lo más rápido posible. Estaba muy maduro como jugador. El Lobito Fernández, el DT, me puso a cargo del equipo y si bien el capitán era Santi Arese que es un jugador muy bueno y sabe como manejarse dentro y fuera de la cancha, yo me sentía con la responsabilidad de manejar el equipo y tomar decisiones porque también estaba siendo goleador en muchos partidos y con muchas asistencias. Le daba energía y se contagiaban”, manifestó el jugador que promedió 11,1 puntos y 3,8 asistencias en 21 partidos durante la última temporada.

Basquet 1 El jugador de básquet entrena en Paraná

El jugador que pasara por La Unión de Formosa y Sionista en la Liga Nacional dijo que hoy “hay mucha incertidumbre” y que no es “bueno” para los jugadores. En tal sentido señaló que su deseo es que la próxima temporada pueda “arrancar a tiempo”. “Espero que las pretemporadas arranquen en agosto y los torneos en septiembre u octubre. Pero bueno yo lo veo medio difícil. La aspiraciones de jugar en la Liga la tengo porque tuve una buena temporada y quiero volver a afianzarme en el ambiente de la Liga Nacional”, subrayó Sandrini.

De todos modos aclaró que se siente “muy cómodo en Paraná” y aclaró que “si pudiera jugar cerca o en Paraná, me encantaría”. “Hice muchas amistades acá durante los seis años en Sionista y estoy cerca de casa porque tengo a dos horas mi familia en Rosario”, confesó. “Ahora priorizó más esas cosas. Si viene a Echagüe a buscarme lo voy a aprovechar”, dobló la apuesta el jugador que jugara con el Negro en la temporada 2017/20018.

EL NIVEL. Para Sandrini el nivel del básquetbol de la Liga Argentina es “muy bueno” y competitivo. “En la Zona Sur tenés tres o cuatro equipos muy arriba con respecto a los otros y la Zona Norte es mucho más pareja. El nivel es bueno, siempre baja un jugador de la Liga y hay jugadores con experiencia y en cuanto a la intensidad, suben jugadores que tienen que dejar todo para acoplarse. Es una competencia dura porque tenés muchos partidos durante toda la temporada y son 10 meses donde jugás un partido cada tres días. Se hace duro con los viajes y los clubes a veces tienen que equiparar gastos y jugás dos días seguidos y eso lo hace más duro”, analizó Jere.

Por Sebastián Gálligo/Ovación