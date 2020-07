Básquet: "Se nos presenta una gran oportunidad"

Jugó en dos equipos en el año y ahora se prepara con todo en su Diamante natal. Ramiro Rattero sabe que ahora se abre un escenario ideal para los pibes por el éxodo de jugadores mayores de la Liga Nacional de básquet y entiende que es una “gran oportunidad” para consolidarse como profesional. El pivote entrerriano definió como “muy positiva” la temporada en Estudiantes de Concordia, aunque aclaró que le hubiese gustado sumar más minutos. Además confió que su breve paso por Capuchinos fue muy productivo por los vínculos que estableció.

El jugador que comenzó a jugar en Atlético Diamantino lleva más de tres meses en su ciudad. Regresó a mediados de abril luego de que se decretara la cuarentena por la pandemia y si bien dijo que le “costó” ser constante en este proceso, no paró nunca de entrenar. “Al principio, como a todos, se me hizo complicado, por la incertidumbre que teníamos sobre cómo era al virus. Pero una vez que te das cuenta y entendés cómo es el caso, te ponés más serio en el deporte y el estudio con una rutina de trabajo con el club. Pude hacer ejercicios en casa y después cuando se habilitaron las salidas recreativas y deportivas salí de casa y lo hice más organizado. Es complicado porque cuando no tenés al lado un profesor o un compañero, se torna difícil tener constancia, pero bueno ahora estoy mejor”, sostuvo el jugador entrerriano de 19 años.

Ramiro jugó 11 partidos en la Liga Nacional con la camiseta del Verde en la 2019/2020, donde promedió 3 minutos y marcó siete puntos. En tanto en la Liga de Desarrollo disputó 24 partidos en los cuales promedió 31,9 minutos y fue uno de los goleadores de Estudiantes con 12,8 de promedio. Mientras que en Capuchinos de Concordia jugó cuatro partidos en la Zona Entre Ríos del Torneo Federal. Sobre su temporada dijo que progresó “mucho en la parte individual” y analizó su paso por la máxima categoría y el Torneo Federal. “Mejoré mucho técnicamente en el juego, me hubiese gustado tener más minutos en la Liga Nacional, pero bueno, las cosas se dieron así y pude demostrar bastante en la Liga de Desarrollo y en el Torneo Federal, más allá de que estuve un mes. Me sirvió bastante porque pude tener minutos en Capuchinos, que era lo que me faltaba porque tenía ganas de jugar”, confesó el jugador que vistiera la camiseta de Sionista y Echagüe durante su carrera.

El pivote tiene un año más de contrato con el elenco de la Capital del citrus y está expectante del nuevo llamado en medio de la incertidumbre de cuándo comenzará la temporada y los entrenamientos. En este panorama, en el cual muchos jugadores se están yendo al exterior, los juveniles van a tener un lugar preponderante en el nuevo esquema. “De esta situación catastrófica, si se le puede llamar así, hay una parte buena para los que venimos desde abajo como los juveniles y los jóvenes. Se nos presenta una oportunidad para mostrarnos y tener más minutos. Vamos a suplir las ausencias de los mayores que se van y es una gran oportunidad para los que la venimos remando hace tiempo”, analizó el jugador que cumplirá 20 años en agosto.

El interno dijo que además de la ida de varios jugadores al exterior está la parte económica y considera que los clubes tampoco van a estar en condiciones de hacer “un gasto tan grande”. “No creo que se contraten tantos jugadores, por lo tanto los jugadores del club o los más juveniles vamos a tener que estar y no va a quedar otra. Vamos a tener que salir a la cancha”, manifestó. Rattero dijo que en Concordia se sintió “muy bien” desde el primer momento y destacó el trabajo que hacen en el club. “Desde el primer día que llegué me trataron de la mejor forma, tanto en la parte profesional como la formativa porque me tocó jugar los dos últimos años de U19. Estoy muy conforme con el trato que he recibido desde que llegué a la ciudad”, reveló el jugador diamantino.

IMBORRABLE. El 14 se cumplió un año del título logrado por la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Argentino U19 disputado en Chaco. Para Ramiro será imborrable esa fecha porque fue el autor del doble que le dio la victoria sobre la chicharra al elenco provincial en la final disputada ante Chaco, que terminó 72 a 70. “Estas fechas son especiales porque se cumple un año del Argentino y el Provincial U19. Fue algo muy hermoso para mí porque fue un día inolvidable. Lo recordamos con los técnicos y en los grupos. Fue algo hermoso ese título en Chaco y es algo que no vamos a olvidar por un tiempo largo”, afirmó.

DIAMANTE. Hasta ayer, el Departamento Diamante sumaba 46 casos de coronavirus y la ciudad tuvo un brote en el último mes que hizo que se volviera atrás con algunas habilitaciones. Según Rattero fue una situación “bastante particular” porque los casos se registraron “en las últimas tres semanas”. “No teníamos casos y de golpe todos. Un mes en el medio que se habían habilitado varias cosas y estábamos haciendo vida normal y después se cerró. Otra vez encerrados”, dijo.