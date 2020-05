Básquet: "Quiero ser un jugador consagrado"

Matías Solanas pasa la cuarentena en Paraná con la expectativa de terminar la temporada de la Liga Nacional de Básquet suspendida desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento preventivo social y obligatorio. El alero venía de un gran año en la máxima categoría en San Martín de Corrientes, donde juega desde hace cuatro años. Entre los siete primeros y con la intención de afianzarse como un jugador importante dentro de la Liga, Matute confesó que no ve la hora de volver a “tirar al aro”, y señaló que se siente un jugador de la Liga a sus 22 años.



“Es muy difícil para un jugador profesional estar tanto tiempo parado. Hay muchas ganas de volver a las canchas, eso está siempre, pero bueno, no se puede y trato de mantenerme bien físicamente y cuidándome con las comidas, que es una de las cosas clave. Después estoy haciendo cosas en casa porque por suerte tuve la posibilidad de alquilar algunos materiales de un gimnasio y con los ejercicios que nos manda el preparador físico hago en casa lo que puedo y dentro del espacio que tengo”, declaró el jugador de Paraná en diálogo con Ovación.

Al momento del parate, el elenco correntino tenía un récord de 13 triunfos y 10 caídas y está séptimo en la tabla de posiciones. Para el alero, los números y la temporada “es muy positiva” y analizó otros aspectos. “Estábamos logrando la identidad de juego que buscábamos desde el inicio. Estábamos siendo más sólidos y justo veníamos de una buena gira por Buenos Aires, donde le pudimos ganar a Boca y encaminados. Pero vino el parate y se cortó todo, pero por lo que venimos hablando, la Liga va a continuar en algún momento, así que deberemos prepararnos para que cuando arranque sigamos por el mismo camino”, mencionó el jugador del elenco que tiene un 56 por ciento de efectividad en el torneo superior del país.

Solanas Matute en Paraná repasando su actualidad en la Liga Nacional de Básquet

Matute jugó los 23 partidos que disputó San Martín en la temporada, lo que habla a las claras de la importancia que tiene en la rotación del equipo. Por eso consideró que se siente un jugador de la máxima categoría, pero aclaró que va por más. “Este año estoy entrando mucho en la rotación y me está dando muchas chances el técnico, pero tengo que seguir trabajando, porque me falta mucho”, sostuvo el perimetral que promedia 7 puntos y 15,7 minutos por partido. El ex-Sionista y Talleres dijo que con el correr de los años en San Martín fue mentalizándose de su rol en el equipo y su máxima aspiración es lograr ser un jugador trascendente.

“Cuando estaba en Sionista me di cuenta de que lo que quería era jugar al básquet y entrenaba para eso todos los días. Cuando me quedé en Paraná para terminar la escuela me quedé entrenando siempre, no es que dejé de hacerlo y de darle importancia. Después me fui a La Unión de Colón hasta que llegué a San Martín y siempre trabajé para llegar a esto y quiero ir por más. No bajar los brazos para lograr más minutos y mejorar el juego. Quiero ser un jugador consagrado en la Liga”, anheló el goleador.

Por otra parte dijo que se siente muy bien en San Martín, club al que consideró “muy cálido” y semejante a su querido Talleres de Paraná, y adelantó que la intención es seguir ligado tras esta temporada. “Es una institución muy linda y me siento muy cómodo. Es un club de barrio y mucha gente amable y buena. Es cálido y tiene muchos deportes. Estoy muy cómodo con la gente y este es mi cuarto año, así que conozco mucho. Es bastante parecido a Talleres, un club de barrio”, reflejó.

El tirador dijo que la “idea es seguir”, con la incertidumbre lógica que genera la pandemia en el país y en el mundo. “Quiero terminar jugando en caso de que se reanude y quiero hacerlo con más minutos. El próximo año se verá, pero seguro siga en San Martín para buscar más minutos y tratar de encontrar un puesto fijo en el equipo”, agregó.

LA SELECCIÓN. Matías Solanas vistió la camiseta de la Selección Argentina en varias oportunidades durante su carrera. Fue convocado desde muy chico y ahora solo tendrá lugar si es citado en la mayor, por la edad. Es un sueño que no lo ve lejano en tanto y en cuanto continúe mejorando su nivel. “El último torneo que jugué fue el U21, pero yo ya no entro por la edad, así que esperando para lo que viene, que es la Selección Mayor. Para eso hay que trabajar muy duro y es un sueño que ojalá algún día se pueda lograr. Por suerte estuve en varias ocasiones y eso está bueno”

Por Sebastián Gálligo/Ovación