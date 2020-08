Básquet: "Quiero empezar en el quinteto inicial"

El jugador de Concepción del Uruguay, Felipe Pais continuará jugando la Liga Nacional de Básquet en Formosa donde la temporada pasada vistió la camiseta de La Unión. El escolta-base que pasó la pandemia en su ciudad después de mucho tiempo porque a los 16 años se fue a Atenas de Córdoba dijo que el desafío de este año es estar “en el quinteto inicial”. Por otra parte se mostró optimista dentro de la incertidumbre que genera la Liga y dijo que “todo cambio es para bien” y adelantó que habrá “mucha competencia” entre los que se quieren ganar un lugar en la elite por el éxodo de muchos jugadores.



“Ni bien terminó el torneo hablé con el DT y me dijo que quería que me quede en el plantel si él se que daba. Se terminó la Liga, él renovó y me llamó. Así que me encantó la idea porque ya había estado un año y está bueno repetir en un club porque quiere decir que algo bien hiciste. Ellos apostaron por mí sabiendo que venía del TNA más allá de la buena temporada con Platense, no es fácil y esas cosas tenés que tomarlas”, confesó acerca de la decisión de continuar en Formosa

El conductor llegó a Formosa en 2019 luego de haber logrado el ascenso con Platense donde fue una de las figuras del equipo. Es más, fue el goleador con 18 puntos, del quinto partido de la final ante San Isidro. Esa “transición” fue parte de un proceso porque fue como un jugador de “rol” y no con el protagonismo goleador que tenía en el Calamar. Cumplida esa adaptación, ahora, el jugador de 30 años, va por más en el equipo. “Es una transición y más allá de que es básquet cada torneo es distinto, los jugadores son distintos; es parecido, pero no es igual. Si o si tenés que adaptarte. Y yo no fui como goleador como en el TNA así que tuve que cambiar la idea en la cabeza. Por suerte me fue bien porque renové, pero después del primer año de base, estoy y la idea es seguir en la Liga. Ahora hay desafíos nuevos y a medida que arrancar los entrenamientos te los proponés. Ahora como está todo muy en el aire. Trato de no pensar tanto. Lo que sí... me encantaría arrancar de titular como lo hice en el final de la temporada. Así que me gustaría seguir en el quinteto ideal y bueno tratar de terminar lo más alto posible porque la temporada anterior nos costó bastante porque cuando se suspendió la Liga estábamos 16 o 17 con un equipo muy bueno y este año es igual o mejor así que estaría bueno terminar del pelotón del medio para arriba”, analizó el jugador que terminó la temporada con 18 presencias con 6,9 puntos en 19,5 minutos de promedio durante la última temporada. Tuvo un 38,5 por ciento en dobles, 33,95 en triples y 84 por ciento en libres, sumando además 1,1 asistencias y 1,6 recuperos

VOLVER A CASA. Al igual que la mayoría de los deportistas profesionales, Pais, fue la primera vez en su carrera que estuvo tanto tiempo sin jugar. Un hecho inusual que al mismo tiempo le permitió estar cerca de su familia y seguir entrenando

“Es increíble. Cuando arrancó la cuarentena estaba en Concepción del Uruguay. Hicimos las gira en Buenos Aires contra Platense y después Ferro y nos íbamos a Comodoro. Y se cortó todo ahí. Volvimos a Formosa y nos dijeron que nos daban cinco o seis días para ver que pasaba con el torneo. Y nos dieron libre. Me vine a Concepción y cuando llegué se cerró todo. Me quedé acá (Concepción) donde hice toda la cuarentena. Nos dieron una planificación y cuando la Liga se dio por terminada me tomé un par de semanas de descanso para relajar el cuerpo y la cabeza”, contó el jugador de La Histórica.

“Desde que me fui que no estaba tanto tiempo, si bien jugué acá dos años, no es lo mismo porque no estás, viajas todo el tiempo y jugás. Así de estar tanto tiempo dentro de mi casa, no estaba desde que estaba en la escuela. Mi viejo chocho quiere que la cuarentena siga”, contó entre risas.

Por otra parte contó que como vive al lado de Parque Sur le abrieron las puertas para que pueda hacer la parte física porque no se puede hacer trabajos de pelota y aclaró que tiene “muchas ganas de jugar”.

LA LIGA QUE VIENE. Para Felipe la ida de jugadores por la situación económica y las ofertas de otros mercados, se presenta como una gran chance de competencia que va a potenciar a los equipos. “Todo cambio es para bien, trato de pensarlo así. Está bueno porque esto es una renovación para la Liga que hace mucho tiempo no se daba que tantos chicos jóvenes que peguen el salto. Y por eso lado está bueno porque le va a dar más juventud y más entusiasmo a la Liga. No quiere decir que antes no la tuvo, pero siempre se ven los mismos jugadores y muchos están soñando con subir y no se les da y este año es especial para eso. Y eso le va a dar mucha competencia porque todos van a querer pasar por arriba a todos. Después hay que ver como se va dando el torneo, pero pienso en positivo y creo que va a estar bueno este proceso de la Liga”, analizó el exjugador de Tomás de Rocamora, Atenas e Instituto de Córdoba y Platense donde fue campeón.