Básquet: "Quería tener un nivel más alto y exigente"

El alero de Paraná, Luciano González dijo que su pase al Flamengo de Brasil es una “posibilidad de medirse” a un gran nivel y reconoció que la “incertidumbre” sobre la Liga Nacional de Básquet también fue un factor para tomar la decisión. El Chuzito que viene de jugar en San Lorenzo, uno de los mejores elencos del país, sostuvo que es un gran paso deportivo y destacó la permanencia en el buen nivel. Además se refirió a la sangría de jugadores de la Liga Nacional por la situación económica en medio de la pandemia y dijo que mira de reojo la Selección Argentina por el nivel de jugadores que hay.

CHUZITO.jpg El Chuzito jugó la última temporada de la Liga Nacional de Básquet con la camiseta de San Lorenzo

“Estoy súper contento, desde que apareció la posibilidad, lo hablamos con mi agente y por suerte se dio todo bien. Ya haceun par de temporadas estaba analizando la variante de volver a jugar en Brasil y en un grande como Flamengo mucho mejor”, sostuvo el jugador entrerriano quien en la temporada 2011-2012 vistió la camiseta del Minas Tennis de Belo Horizonte.

El goleador crece año tras años. En la temporada 2018/2019 jugó la final de la Liga Nacional siendo figura de Instituto y esta temporada se puso la camiseta del tetracampeón, San Lorenzo. En tal sentido consideró que tanto el paso por el Ciclón como éste han sido los pasos más trascendentes de su carrera.

“Los dos son importantes en mi carrera, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional. Tanto San Lorenzo como el Flamengo son los dos mejores equipos. Primero el bicampeón de América y ahora estoy yendo al equipo que va por ese título”, manifestó el tirador que podrá jugar la final del Basketball Champions League Americas cuando se defina la fecha postergada por la pandemia.

El Chuzito sostuvo que tomó la decisión de irse por varias cuestiones y las enumeró. “Más allá de que hay un montón de incertidumbre con respecto a la Liga Nacional, es la posibilidad de jugar en uno de los equiposmás importantes de Brasil habiendo jugado en San Lorenzo e Instituto que son de los dos más importantes de la Liga Nacional. Es una posibilidad de ir a medirme con jugadores de muchísima trayectoria en la Liga brasileña, teniendo en cuenta que la Liga Nacional se va a debilitar un poco por el éxodo de jugadores. Quería ir a un lugar más competitivo y tener un nivel más alto y exigente y por lo económico lógicamente”, manifestó el jugador de 30 años en diálogo con La Radio de UNO por la 97.1.

Luciano González contó que aún no sabe cuándo viajará a Río de Janeiro aunque le adelantaron que están buscando un vuelo teniendo en cuenta que el torneo comenzará en agosto. Lo que sí sabe es que deberá extremar las medidas de prevención y estima que cuando llegue a territorio brasileño le harán un hisopado para descartar Covid 19.

“Ellos van a evaluar mi condición para entrenar en el club y luego voy a tener que extremar los cuidados como lo hago acá”, subrayó el jugador que estará en uno de los países del mundo con mayor cantidad de contagios de coronavirus.

EL PRESENTE.

Luciano González fue uno de los jugadores más destacados de la Liga Nacional y esa permanencia “es algo que buscaba” según reconoció. “Estoy encontrando un equilibrio de poder estar en los mejores equipos. Tal vez tenga que ir adaptándome a los roles, pero estar en la alta competencia y jugar torneos internacionales es lo más lindo”, manifestó el jugador que vistiera las camisetas de Sionista y Echagüe en Paraná.

LA SELECCIÓN.

El Chuzito participó del proceso previo al Mundial en la ventana ante Puerto Rico y México y si bien es consciente que las competencia para ganarse un lugar es muy dura por el nivel de jugadores, confió que siempre mira de reojo la Selección Argentina.

“Cada vez que me han llamado lo disfruto un montón, pero no es mi prioridad porque entiendo que hay un equipazo y los puestos están cubiertos. Trato de no volverme loco con eso, más allá de estar en ese nivel, pero es Sergio Hernández el que elige los jugadores y ahora tiene los Juegos Olímpicos por delante, así que la miro de reojo nomás”, manifestó el entrerriano.

Por otra parte, se refirió a la vigencia de Luis Scola, a quien tuvo como compañero en la Selección y dijo que le parece “espectacular” que siga jugando. “Va a tener cinco Juegos Olímpicos y está impecable. Las piernas ya no le responden como antes, pero es hermoso jugar otro Juego”, sentenció.