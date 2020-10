Básquet: "No descarto volver a jugar en Europa"

“La verdad que en este momento de pandemia escasea el trabajo para todos inclusive en el básquet. Y sabiendo que la Liga Nacional pone una fecha alternativa y tampoco hay una confirmación y el lugar que va a ser sede de la burbuja está explotando de a poco, como es Córdoba, tomé la decisión. Me habían hecho una oferta de México y algunas burbujas se iban a abrir en otros países, entonces decidí hablar con mi representante y nos pusimos de acuerdo en ir afuera. Surgió Colombia, van a ser dos meses y voy a jugar la Liga Nacional de allá”, anticipó el jugador sobre su decisión de volver a jugar en el exterior.

cANTERO El jugador de Básquet quiere seguir en el exterior

“Tengo que llenar una cantidad de papeles y viajar con test negativo. Pero son cosas que hay que cumplir y una vez allá voy a disfrutar del deporte que amo después de seis meses sin jugarlo”, agregó Cantero. El jugador de 38 años adelantó que finalmente el paranaense Facundo Müller no será el entrenador de su equipo, pero celebró que sea otro argentino como el Tulo Rivero, campeón de la Liga con Peñarol. “Ayuda un montón que el técnico sea argentino, en su momento iba a ser Facundo y estar con alguien que juega como a uno le gusta y lo mismo va a pasar con Rivero”, destacó el base que jugara en el Benfica de Portugal en su último paso por el exterior.

Al mismo tiempo reconoció que la “moneda extranjera” es seductora en esta parte de su carrera. “Como está la situación acá, el hecho de cobrar en moneda extranjera es mucho más endulzante a la hora de elegir. Sobre todo por los valores que se están manejando en el básquet argentino”, expresó Con respecto a su nuevo destino dijo que es “un club muy conocido” en Colombia y que tiene grandes aspiraciones. “Se llama Fastbreak, pero ahora modificaron el nombre porque el sponsor principal es el municipio de la cuidad y la burbuja será ahí, así que se va a llamar Team Cali. Es un equipo que hace 20 años que no sale campeón y apuesta a eso así que es un linda presión de cumplir los objetivos. Ojalá que se pueda cumplir porque no se sale campeón todos los días”, detalló.

Juan tuvo un largo recorrido en su carrera. Jugó en La Unión de Colón, Echagüe y Sionista de Paraná, Libertad de Sunchales, Atenas de Córdoba, Lanús, Quimsa de Santiago del Estero, San Martín de Corrientes, Peñarol, Olimpia Kings de Paraguay y dos veces en Italia, además de su paso por Portugal. A su CV le sumará Cali, aunque confesó que le hubiese gustado vivir esta experiencia en otro contexto porque por la pandemia lo va a limitar de conocer la ciudad. “En otra circunstancia hubiese sido distinto porque con el tema de la burbuja el torneo se realiza en un solo lugar. Vamos a ir del hotel a la cancha y de la cancha al hotel así que no vamos a conocer otros lugares. Da un poco de pena porque van a ser 60 días en el hotel y compartiendo con el equipo así que habrá mucho teléfono y Netflix”, comentó entre risas

Juan, quien estuvo viviendo en Córdoba, contó que tiene previsto radicarse con su familia definitivamente en Paraná, pero adelantó que aún tiene hilo en el carretel para seguir jugando afuera. “Hace tres semanas nos mudamos porque estamos construyendo nuestro casa acá y Córdoba es una ciudad muy grande y la vida familiar se complica. Así que tomamos la decisión. La idea es volver de Colombia y seguir jugando afuera. Me ofrecieron jugar la Liga Nacional, pero es todo muy extraño porque los contratos se van a cumplir una vez que empiece la competencia y la posibilidad de volver en noviembre tampoco está confirmada. La verdad que no me atrae mucho, además es una Liga muy devaluada porque se han ido muchos argentinos de primer nivel, así que no pienso jugar la Liga. Ojalá que termine la Liga en Colombia y me pueda ir a Brasil. Inclusive no descarto irme nuevamente a Europa”, anheló el ex jugador de la Selección Argentina.

JUAN CANTERO 4.jpg Cantero quiere seguir jugando al básquet en el exterior

EL NIVEL. Para Juan Cantero será “un año de transición” en la Liga y recuperar valores para una competencia de nivel dependerá de la pandemia. “Muchos jugadores ven con buenos ojos irse a países vecinos o más lejos. Mucho de lo que pase con esto va a definir lo que pase. Acá no se ha podido entrenar, yo vengo haciendo físico, pero básquet, no. La verdad es que cuando se empiece a mover la pelota en las burbujas y con el tiempo y estabilidad en la parte de salud vamos a poder volver a una Liga Argentina como lo era antes. Pero hoy hay mucha incertidumbre y eso hace que el jugador elija otro destino”, reflexionó el base que saliera campeón con la Selección de Entre Ríos.