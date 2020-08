Básquet: "Mi sueño es llegar a lo más alto con Central"

Después de aquellas noches inolvidables en el José María Bértora donde el mismísimo Atenas debió padecer el clima ensordecedor y el empuje de aquel Central Entrerriano de Fabio Demti; el elenco de Gualeguaychú tocó fondo y volvió a barajar de nuevo. Y a pesar de tener poca experiencia como DT de básquet, en ese proceso, el Rojinegro apostó a un hombre de la provincia. Surgido de las entrañas de Peñarol de Tala, Mariano Panizza, se convirtió en el elegido. Con 34 años salió campeón del Torneo Federal, un campeonato durísimo. Y fue por más. En su regreso a la Liga Argentina iba puntero de la Conferencia Sur con 14 triunfos y seis derrotas con un partido menos que sus seguidores. Campañón que se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19. Esta decisión “acertada”, según interpretó, le generó una sensación ambigua porque se habían ilusionado con más.

“Estoy en Tala desde marzo y hemos sido afortunados y la gente ha tomado mucha conciencia y gracias a Dios estamos viviendo una realidad diferente a la que está viviendo el país”, contó a La Radio de UNO (97.1), el entrenador de 35 años desde Rosario del Tala, ciudad de la provincia donde no hubo casos desde el inicio de la pandemia.

El DT analizó la temporada pasada y confesó que en el seno del plantel estaban expectantes. “Estábamos bien, el equipo seguía creciendo, estaba primero y teníamos sensaciones muy buenas por lo que iba del torneo y por lo que estaba por venir. Pero bueno, llegó la pandemia y viendo las condiciones tuvimos que suspender el torneo y creo que fue acertado. Ahora hay que arrancar de nuevo”, manifestó el DT que comenzó su carrera hace cuatro años. El básquet en todas sus categorías se verá resentido por la situación económica y por el éxodo de jugadores. En tal sentido, el DT confió que el club ya tomó una decisión y señaló que apostarán a un proyecto austero, pero con la idea de formar una base para el futuro como lo fue en un principio.

Panizza Panizza sigue su recorrido como DT de básquet

“Esto va a repercutir en los clubes, de hecho la dirigencia de Central tomó la decisión de bajar el presupuesto a un 50% por todo esto, así que el objetivo que nos hemos planteado es jugar un torneo de transición y armar un equipo con mucha juventud que nos de la posibilidad de armar una base y una estructura para potenciarlo año tras año. Creo que habíamos logrado eso en temporadas anteriores con jugadores que estaban muy bien y eso nos hace dar un giro de 180 grados y buscar nuevos desafíos y nuevos objetivos”, expresó el DT que dirigió 94 partidos en el Torneo Federal con 55 triunfos 32 con Central y 23 con Peñarol.

Panizza dijo que está “muy cómodo” en Central y además destacó el hecho de que Gualeguaychú le quede cerca de su casa y su familia. Por su presente y por esta realidad, hoy no se ve, en otro lado que no sea el Rojinegro. “Me cierra por todos lados”, remarcó el entrenador que el “día de mañana”, después de varias temporada en Central pueda “seguir creciendo”, deseó. En ese orden manifestó que “sueña” llegar algún día a la Liga Nacional con Central e insistió en que en la temporada pasada no lo veía tan lejano. “Esta temporada estábamos ilusionados con ser protagonistas hasta el final sabiendo que el objetivo no iba a ser fácil. Sin dudas que me veo muy involucrado en el proyecto Central y mi sueño es llegar a lo más alto. Me sedujo desde un principio el proyecto. Poder estar al lado de Gaby (Díaz) fue una enseñanza constante por su trayectoria y me vuelca toda su sabiduría. Eso para mi es muy importante porque llevo cuatro o cinco años como entrenador profesional y uno tiene que sumar experiencia, conocimiento y tengo esa posibilidad que es impresionante” relató el DT

LA JOYA. Mariano Panizza dirige a Mateo Díaz, hijo de Gaby y uno de los grandes proyectos de la Liga. Para el entrenador será “imposible” retenerlo y no reparó en elogios para la joya. “Es uno de los mejores proyectos que tiene nuestro básquet, pero ha demostrado que no tiene techo y pronto se irá a España para seguir creciendo. Lo hablamos con Gaby el año pasado cuando estaba la posibilidad de que suba a la Liga Nacional y por todo lo que surgió ahora va a ser muy difícil tenerlo por el éxodo de jugadores. Están ultimando detalles para poder irse”, expresó el entrenador sobre el escolta goleador.