Básquet: Héctor Pichi Campana tiene coronavirus

https://twitter.com/pichi_oficial/status/1313787270852489216 Quiero contarles que el día de ayer me confirmaron el diagnóstico de covid 19 positivo. Me encuentro internado por precaución. Estoy bien. Agradezco a todos los médicos, estoy cumpliendo con sus indicaciones, como corresponde. Cuídense!!! Cuiden a su familia. Gracias!!! pic.twitter.com/V9W8SeBinC — Héctor Pichi Campana (@pichi_oficial) October 7, 2020

“Me detectaron un principio de neumonía y me dejaron internado para evitar un mal a futuro. Me siento bien y es raro estar internado”, confió el ex Atenas. Aseguró, en ese sentido, que permanecerá internado 72 horas para que los médicos controlen su evolución.

El caso de Campana sirve para mostrar la importancia de no minimizar los síntomas del Covid-19. "El lunes fui a hacerme el test a la Terminal y me agitaba cuando subía escaleras. Cuando empezás a atar cabos te das cuenta que todo tiene que ver con el virus", subrayó el ex basquetbolista, que durante toda su carrera se destacó por tener un estado físico privilegiado.

"Me hisopé el miércoles de la semana pasada y me dio negativo. Tuve síntomas el viernes, y el fin de semana la pasé con un poquito de fiebre y cansancio corporal, me molestaba un poco el pecho. El lunes hice un test rápido y también me dio negativo", completó Pichi.