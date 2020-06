Básquet: "Esto es algo que va a durar toda la vida"

Olimpia lidiaba con el karma de haberse quedado en la puerta de las definiciones de los entrerrianos del nuevo siglo. Pero no tiraba la toalla y participaba de manera insistente con el compromiso de ser siempre protagonista. Aquel equipo de Gustavo Agasse no solo se sacó la mufa, sino que además llegó a ganar 23 partidos consecutivos y cerró una temporada histórica en el básquet provincial. El 10 de junio de 2017 le ganó a Neptunia por 81 a 67, en el estadio Luis Butta, el quinto partido de la serie final, y se consagró campeón y ascendió al Torneo Federal.

“Es algo que va a durar para toda la vida. De chiquito soñaba con el ascenso porque soy hincha, y decir hoy que estuve adentro de la cancha y cumplir ese sueño para mí y para la gente del club es un orgullo y una satisfacción enorme”, recordó Nicolás Agasse al cumplirse tres años de la vuelta olímpica.

agasse.JPG Agasse recordó lo que fue el ascenso en el provincial de básquet

El hecho de haber salido del estadio Humberto Pietranera no fue un detalle menor para un plantel que hacía de su casa una fortaleza. Esa mudanza tuvo sentimientos encontrados, pero no empañaron la alegría por el marco del gran escenario de la capital. “La verdad era impensado salir de nuestra cancha y se habló mucho de que nos corrieron la localía, pero la verdad el clima que había ese día en la cancha de Echagüe no lo había visto nunca en un partido de Olimpia. Y ahora que te salen los recuerdos por el Facebook y algunos videos que andan dando vuelta, me emociona mucho y se te eriza la piel”, confesó el jugador de Paraná.

El base que nació y se crió en el club recordó lo difícil que fue la definición. Porque Olimpia llegaba como favorito y tuvo que robar un partido en Gualeguaychú tras perder la localía en el arranque. “La Liga es muy difícil y muy dura porque en Entre Ríos siempre se arman buenos equipos y si bien nosotros habíamos hecho una temporada tremenda, sabíamos que teníamos un rival muy bueno. Neptunia tenía un gran equipo y grandes nombres y se había consolidado como equipo en los playoff. Empezó a jugar a otro nivel y lo sentimos en el primer partido donde fueron justos ganadores, pero bueno confiábamos en lo que podíamos dar y estábamos para revertir la historia porque habíamos ganado en todas las canchas de visitante y gracias a Dios no fue la excepción en la final, Ganamos el tercer punto y después se dio el quinto”, precisó sobre la serie que terminó 3 a 2 con dos juegos adentro y uno afuera

Nico remarcó además que la clave de ese Olimpia campeón fue la “química” y la “mentalidad ganadora”. “Yo me sumé en el torneo anterior al ascenso y fue una época de transición por bajar de categoría. Me costó adaptarme y ese año no nos fue muy bien, pero se mantuvo la base. Al año siguiente sumamos dos o tres jugadores de jerarquía que perfeccionaron el equipo y hubo buena química con el cuerpo técnico. Más que compañeros somos todos amigos y hace mucho que nos conocemos. Eso se vio reflejado a la hora de la definición. Después teníamos muchos jugadores que te podían definir el partido en cualquier momento y con carácter para hacerlo. Esa racha que tuvimos de 23 partidos fueron muchos los que ganamos sobre el final. Fue recordado el de Talleres en la semifinal, pero en la fase regular ganamos varios sobre el último minuto. Era como que sabíamos que al partido lo íbamos a terminar ganando”, reflexionó el jugador sobre la fortaleza de aquel plantel.

EL MOMENTO. Olimpia iba puntero de la Zona Entre Ríos del Torneo Federal con 15 triunfos y seis derrotas, hasta que la CABB decidió dar por finalizada la temporada por la pandemia de Covid 19. Para Nico hay una sensación ambigua porque se había ilusionado con más. “Fue la mejor temporada del club en el Federal con lo que cuesta y en una zona muy dura. Estábamos enfocados en el día a día, pero la gente se ilusionaba y la verdad que ameritaba. Si bien es muy dura, ya dar un paso más y codearte a nivel nacional hubiese sido muy lindo para el club. Era una de la metas y veníamos de maravilla”, sentenció el jugador del CAO.

Por Sebastián Gálligo/Ovación