Básquet: "Este año tiene que haber un quiebre"

El exjugador de Ciclista de Paraná contó cómo fue haber atravesado el proceso de pandemia en la capital entrerriana y aseguró que nunca dejó de entrenar y que la ansiedad se fue incrementando. “El primer mes fue como un descanso y cuando estaba por arrancar el segundo mes fue pensar vamos a ver que pasa y luego fue mantenerse de la mejor manera en lo físico. Cada uno comenzó a cuidarse de manera individual de acuerdo a lo que cada uno tenía al alcance. Ya sea poder disponer de un club o gimnasio dependía de cada uno. Por mi parte pude hacer de todo un poco cosa de poder volver a tono. De todos modos la ansiedad se fue incrementando con el paso del tiempo”, confesó el jugador Con respecto a la posibilidad de volver a jugar con Paolo Quinteros, expresó que siente orgulloso y contó lo que hablaron en el entrenamiento.

“Los otros días sacamos un cálculo y él debutó antes de que nosotros naciéramos. El debutó en el 2000”, comentó entre risa. Juan dijo que tenerlo a Paolo implica “aprovecharlo al máximo”. “Es un aporte permanente de experiencia y hay que estar predispuesto a escucharlo de todo lo que diga para absorber todo lo que nos puede dar como jugador y como profesional”, expresó. Por otra parte dijo que el hecho de que Quinteros siga vigente representa “mucho” para los pibes. “El hambre que te demuestra te hace ver lo que significa el básquet. Porque teniendo 25 años o más, porque hay que incluir sus comienzos, y que siga con ganas es una locura. Que no se canse o que no se aburra de hacer lo mismo es algo que hay que reconocérselo todos los días”, agregó admirado.

Para Scacchi el “Mini Torneo” en una sola sede que jugará la Liga Nacional será un hecho “único” que se va a tomar como referencia y es una gran oportunidad para empezar a mostrarse. “Me gusta este sistema por el hecho de que van a ser muchos partidos y habrá mucha rotación. Vamos a tener la oportunidad casi todos y me asusta de que sea tanto tiempo y me quede corto con lo llevo, ja. Pero bueno eso ya es extradeportivo. La experiencia como tal, ya sea mala o buena, será única. Lo que pasa ahí no va a volver a pasar y si vuelve a pasar, esto se va a tomar como referencia”, subrayó. En lo personas confió que su gran objetivo es poder desenvolverse como “un profesional” y no ser “tanto un juvenil”. “Me quiero ganar un lugar en el plantel, pero de a poco. Quiero tener una oportunidad y aprovechara”, reflexionó.

En referencia a la próxima temporada de la máxima categoría, el pibe, expresó que es un buena oportunidad para los chicos por el éxodo de jugadores y reconoció que tal el nivel “no sea el mismo de años anteriores”. “Va a ser un buena oportunidad para que muchos chicos lleguen a la Liga. Lamentablemente el nivel no creo que sea el mismo de años anteriores. Pero creo que será un buen año para todos los jugadores. Para el que está arrancando porque tiene la posibilidad de mostrarse, para el que no tiene tanto talento porque va a tener más tiempo para perfeccionarse y para el que es veterano porque puede destacarse, ya que el nivel tal vez se lo permita”, analizó el jugador que vistiera la camiseta de Echagüe, la Selección Argentina y de Entre Ríos.

En este contexto dijo que Regatas siempre tiene grandes aspiraciones en distintos plazos. “El primer objetivo es ir partido tras partidos, tratando de mantener el enfoque en nuestra cultura de juego. Y a largo plazo es ir por un lugar en lo más alto de la tabla. Ya sea llegar a una ronda importante de playoffs”, En ese desafío colectivo su aspiración personal en esta temporada es determinante. Al menos consideró que este será un año bisagra. “Estoy en el quiebre de mi carrera. Tengo que pasar de ser un jugador Juvenil, un pibe a ya plantar bandera y ser un jugador profesional. No será un objetivo fácil por todo lo que implica, pero vamos a tratar de hacerlo y trabajar duro todos los días para lograrlo”, señaló desde Corrientes.