Básquet: el debut, el consejo y el ascenso a Primera

Santiago Vesco está íntimamente relacionado a la historia del básquet de Paraná. Representó a los dos clubes más importantes de la capital en torneos nacionales y vistió la camiseta de la Selección de Entre Ríos.

“Chicos, este fue mi último partido. Me retiro del básquet”, les dijo a sus compañeros en abril de 2010 tras la derrota de Echagüe en Villa Ángela. A los 39 años y con 23 temporadas en el lomo, el base no iba llevar más la pelota en la cancha para pasar al banco de los suplentes a dar sus primeros pasos como entrenador. “La verdad que no lo tenía presente, pero al escucharlo que ya son 10 años, uno dice ‘pucha’ pasó mucha agua debajo el puente”, señaló ante el recuerdo de UNO sobre la década pasada.

Vezco Vesco siempre ligado al mundo del básquet

El conductor que debutara en Echagüe en la Liga Nacional manifestó que una de las cosas que mayor satisfacción le dio en su carrera fue la vigencia. “Fue una carrera larga, no sé si tan exitosa, si podría haber sido mejor o peor, pero la verdad que estar tantos años y poder haber hecho lo que a uno le gusta es una alegría muy grande”, confesó el conductor desde su casa.

En esa extensa carrera vivió grandes experiencias, pero ante la consulta sobre las tres imágenes que registra, Vesco no dudó y contestó sobre su top tres inolvidable. “Lo primero que siempre se me viene a la mente es el debut, sobre todo por todo lo que uno hizo para llegar a poder a jugar en la Liga. Y poder debutar con la camiseta de tu club te queda siempre grabado”, declaró acerca de aquel partido de Echagüe ante Pacífico de Bahía Blanca por los playoff.

Santiago Vesco El conductor que debutara en Echagüe en la Liga Nacional manifestó que una de las cosas que mayor satisfacción le dio en su carrera fue la vigencia. “Fue una carrera larga, no sé si tan exitosa, si podría haber sido mejor o peor, pero la verdad que estar tantos años y poder haber hecho lo que a uno le gusta es una alegría muy grande”, confesó el conductor desde su casa.

Vesco fue clave en el ascenso de Sionista a la Liga Nacional ante Regatas de San Nicolás en el 2006. Y por supuesto ese quinto partido ocupa un lugar preponderante en su carrera. “Si bien estuve en el primer Argentino de Mayores uno no era protagonista, así que el ascenso con Sionista me quedó muy grabado porque fui protagonista”, indicó, y recordó aquella notable defensa en San Nicolás para ganar la serie 3 a 2. “Me queda muy grabada esa semifinal donde logramos el ascenso. No pasó por una situación ofensiva sino defensiva. Me dieron la responsabilidad de defenderlo a Belvedere, que era el goleador del equipo y haberlo dominado en el último cuarto que con eso ayudé al equipo al ascenso”, agregó.

Por otra parte mencionó con orgullo haber podido jugar y enfrentar a dos referentes del básquet que lo marcaron como deportista. “Tuve la suerte de enfrentar a Miguel Cortijo y Marcelo Milanesio, que en mi puesto era lo mejor que había. Poder enfrentarlo es una alegría muy grande”, indicó. Tras su retiro, Vesco fue asistente de Sionista y luego de Olimpia, donde logró el ascenso al Torneo Federal. Hoy lleva dos temporadas en la tercera categoría como DT del equipo Azulgrana y hasta la suspensión por la pandemia iba primero en la División Entre Ríos. Sin embargo, más allá de su lugar en el equipo, confesó que el jugador siempre está presente.

“Hay una cosa que me quedó grabada que me la enseñó el Seba Uranga. Él me decía ‘siempre vas a ser jugador, nunca vas a dejar de serlo’. Y la verdad que como entrenador, por momentos cuando tenés que tomar una decisión, te ponés en la piel del jugador y pensás cómo hubiese resuelto esa situación. Es ahí cuando uno vuelve a su base y a la etapa de la vida de jugar”, comentó.

Por Sebastián Gálligo/Ovación