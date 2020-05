Basquet: Cambió la raqueta por la americana

Betina Jozami está de vuelta insertada en el ámbito deportivo, pero esta vez no en el tenis, sino en el básquet. Después de haber abandonado el deporte blanco a los 21 años, la paranaense estudió Administración de Empresas, vivió en México y Estados Unidos, y regresó el año pasado a su Paraná natal. Ahora integra el primer equipo del Paraná Rowing Club donde suma una nueva experiencia deportiva. “Dejé de jugar cuando tenía 21 años. Ahí fue cuando empecé a estudiar Administración de Empresas. A los 26 egresé y me salió una oportunidad laboral en Ciudad de México, en una Consultora de Marketing. En México estuve tres años y dos más en Boston, Massachusetts como profesora de tenis”, le dijo a Ovación la exjugadora de tenis y luego habló de su regreso a casa: “A Paraná volví a fines del año pasado con muchas ganas de instalarme y quedarme cerca de los afectos”, explicó.

Betina llegó a Paraná con la idea de intentar insertarse en otra disciplina deportiva y el básquet fue la mejor opción. “Con respecto al básquet siempre tuve ganas de practicar un deporte grupal y el básquet es mi deporte preferido entonces decidí aprender y en febrero arranqué en Rowing. Luli Puntin, jugadora de Primera, me invitó a unas prácticas en la pretemporada y de a poco me fui incorporando cada vez más. Hay muy buena predisposición por parte del cuerpo técnico con Andrés Grancelli como DT y Martín Savat como preparador físico, como así también las jugadoras del equipo y eso me genera motivación”, confesó y agregó: “Debido a la situación pandémica en la que estamos viviendo pudimos entrenar un par de semanas, pero definitivamente por mi altura voy abajo del aro de pivot, de 5. Recién estoy aprendiendo a ubicarme en la cancha (risas)”.

Betiana Betina llegó a Paraná y se unió al básquet

Jozami habló del tema del momento: el coronavirus. “Es un momento de muchos cambios, la cultura, las costumbres, la gente, todo está cambiando de manera repentina. Intento reorganizarme y tener una rutina, adaptándome a las circunstancias lo mejor posible. Pienso que lo mejor no es esperar que termine, sino hacer ajustes permanentes y adaptarse a la situación. En casa estoy leyendo, mirando series o películas, medito, hago un poco de ejercicio virtual y también estoy bastante conectada con familia y amigos”.