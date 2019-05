Basile habló sobre el día que a Maradona le cortaron las piernas

El mes próximo se cumplirán 25 años de una de las noticias que más conmocionaron al fútbol argentino y mundial: Diego Maradona había dado positivo en un control antidoping y quedaba fuera del Mundial de Estados Unidos.





El DT de ese equipo histórico de la Selección Nacional era Alfio Basile, quien este miércoles recordó aquel momento en Estudio Fútbol (por TyC Sports) con una frase contundente: "Nos garcó Havelange (João). Nosotros habíamos hecho un control sorpresa y había salido todo bien", reforzó el Coco.

Embed #Basile en @EstudioFutbol : "En el 94 hicimos un control antidoping por cuenta propia y dio todo bien. Mi teoría es que en ese mundial nos garcó Havelange". pic.twitter.com/zH71l68Cwa — AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) 22 de mayo de 2019





Luego explicó: “En Brasil había dudas porque no había sido campeón desde 1970 y le quedaba la última chance con Havelange como presidente. Para todos, la final iba a ser entre ellos y nosotros”.





El Coco también dijo que Julio Grondona especuló con la chance de que a Maradona solo le dieran una fecha de suspensión. “Cuando me dijo que estaba expulsado del Mundial y que encima no podía ni estar con nosotros, me quise pegar un tiro en las bolas. Era nuestra máxima figura. Encima ese día se me desgarró Caniggia".