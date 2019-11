Barcelona sufrió una dura derrota frente al Levante

Messi marcó de penal pero no le alcanzó.

No pudo ser para Barcelona en su excursión a la cancha del Levante. No tuvo un buen partido, por momentos pareció que le iba a alcanzar con el 1-0, pero no fue así, y el local, en una ráfaga, lo dio vuelta para dar el batacazo y quedarse con el triunfo por 3-1. Messi hizo el único gol de los catalanes, de penal, y clavó el segundo, que luego fue anulado por VAR.

Esta derrota le duele fuerte al Barcelona porque era la chance para ganar fuera de casa y sacarle buena ventaja al Real Madrid, su único escolta a un punto. Ahora el equipo de Zidane le puede arrebatar el primer lugar si gana su partido.

Campaña, Borja Mayoral y Radoja, en un lapso de apenas siete minutos, fueron la pesadilla de los catalanes en la segunda parte. Flojo desempeño de la defensa, que se durmió una siestita y lo pagó carísimo.

Y, como si esto fuera poco, además el Barsa sufrió la lesión de Luis Suárez, que se fue reemplazado cuando apenas iban 41 minutos de juego.