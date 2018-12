Barcelo: "No está alcanzando con lo que estamos dando"

Patronato cerró el año sumando un punto ante Vélez. El Rojinegro protagonizó un partidazo en el estadio Grella e igualó 3 a 3 ante el Fortín. El punto deja un sabor amargo en los protagonistas teniendo en cuenta las urgencias que tiene el Santo en obtener un importante colchón de unidades para salir de los puestos de descenso.









Facundo Barcelo habló con los micrófonos de UNO. El delantero reconoció que la cosecha es escasa, que no es suficiente para alcanzar la meta "No está alcanzando con lo que estamos dando", se sinceró. Asimismo observó un escenario alentador "La imagen que dejamos fue de que estamos vivo", resaltó.

Embed





"Terminé con un poco de amargura. El esfuerzo que hizo el equipo fue muy grande, pero no alcanzó. No está alcanzando con lo que estamos dando. Este era un partido muy importante que teníamos que ganar. No lo pudimos hacer, pero la imagen que dejamos fue de que estamos vivos. Ahora tenemos que preparar lo que viene que será muy duro", dijo el artillero.





Barcelo se mostró optimista con el futuro. “Estamos a un par de puntas de salir de los puestos de descenso. Los demás equipos también han perdidos puntos. Quedan 10 fechas y obviamente tendremos que ganar más del 50 por ciento de los partidos. Demostramos que tenemos con que y ahora hay que prepararse para la pretemporada”.

barcelo 2.jpg





Sobre los rumores que indican que su destino estaría fuera de barrio Villa Sarmiento, mencionó. “Hoy tengo contrato. No he tenido ninguna oferta formal. El 2 de enero me tengo que presentar porque tengo contrato por cumplir. Si viene algo se vera que será lo mejor para las dos partes, pero hoy en día tengo contrato con patronato y lo tengo que cumplir".