BanquemosAlENARD: la lucha de los deportistas en las redes sociales

Atletas y entrenadores argentinos salieron en defensa del Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que podría perder su independencia financiera y quedar subordinado al Estado si se aprueba el proyecto de reforma tributaria en el Congreso.









El mendocino Guillermo Ruggeri es uno de los que encabeza la lucha en las redes sociales.

"El Enard es lo mejor que nos pasó, gracias a sus objetivos de 'planificación, visión, preparación y apoyo incondicional'", publicó el atleta mendocino en su cuenta de Twitter.





Embed El Enard es lo mejor que nos pasó, gracias a sus objetivos de "planificación, visión, preparación y apoyo incondicional”.#BanquemosAlENARD pic.twitter.com/DMxCcxU3A2 — Guillermo Ruggeri (@Guille_Ruggeri) 18 de noviembre de 2017

El ex ciclista Juan Curuchet -campeón olímpico en los Juegos de Beijing 2008- le pidió expresamente al presidente Mauricio Macri, en declaraciones a Télam, que "revierta la situación" de ese organismo para garantizar el normal funcionamiento desde su creación en 2010.

El marplatense advirtió el riesgo de que las becas a los deportistas argentinos dependan de "la política", algo en lo que coincidió Federico Pizarro, miembro de Los Gladiadores de handball, cuando pidió que el Enard "no sea rehén" de los gobiernos de turno.

La independencia financiera del Enard entró en zona de riesgo ya que el proyecto de reforma impositiva que impulsa el Gobierno nacional para el año próximo le quita a este organismo un ingreso clave para su actividad: el cobro del 1 por ciento en las facturas de telefonía móvil.

Curuchet se mostró en desacuerdo con la iniciativa: "Respeto la postura del gobierno, creo que (Carlos) Mac Allister viene trabajando muy bien como secretario de Deporte pero no me parece bien que la preparación de los deportistas pase a depender el Estado", opinó en diálogo con Télam.

El ex ciclista reflexionó sobre el peligro de "tener que revalidar la partida destinada a los atletas cada año cuando se define el presupuesto nacional para el año siguiente".

"Si consideran que la ley del Enard debe tener alguna modificación, que la envíen al Congreso y se discuta pero que sea una ley eterna. Cuando pensamos el deporte, debemos hacerlo con visión de largo plazo, no puede estar supeditado a una gestión de gobierno", cuestionó Curuchet, de 52 años.

Embed Para luchar por mis sueños día a día necesito del mayor apoyo posible,para intentar pelear de igual a igual en el mundo con estos colores ,que con amor pasión y dedicación dejo todo por ellos!!! #BanquemosalENaRD pic.twitter.com/SJSfM7DNxl — Braian Toledo (@brainfinitoledo) 18 de noviembre de 2017

En la misma sintonía, Pizarro anheló que con los cambios impulsados "no se tome como rehén al Enard ni a los deportistas a favor de quienes tengan el poder en un momento determinado".

"Sin dudas que es una mala noticia, creo que el Enard tendría que ser autónomo e independiente de la política. A partir de su creación hubo una mejora increíble en lo que es el deporte amateur y también en aquellos consolidados como el hockey", enfatizó Pizarro a Télam.

El "Gladiador", de 31 años, apuntó que todas las disciplinas "tuvieron un incremento notable en la cantidad de competencias encaradas y los resultados estuvieron a la vista" en los diferentes ciclos olímpicos.

"En lo particular, el Enard me dio la posibilidad de pagarme pasajes, estadías y comidas cuando participaba de los seleccionados juveniles de handball antes de mi debut en el equipo mayor en 2007", precisó.

Embed El ENARD me dio los medios para alcanzar mi gran sueño. Jamás olvidaré el apoyo que recibí de todos los argentinos aquel día de agosto de 2012. No podemos volver al pasado! #BanquemosalENARD pic.twitter.com/y0RQV0sTpg — Federico Molinari (@FDMolinari) 18 de noviembre de 2017

Del mismo modo, la tiradora cordobesa Fernanda Russo, de 18 años, olímpica en Río de Janeiro 2016, destacó a Télam que le Enard resultó "importantísmo tanto en la preparación como en el rendimiento deportivo" a lo largo de su incipiente carrera.

"Gracias al Enard puedo viajar a competir y entrenar y sustentarme para comprar equipos deportivos que son muy caros y que mis papás, de quienes dependo económicamente, no podrían comprar porque los gastos son excesivos", relató.

"Todavía me dura el susto, creo que hubo una confusión cuando se dijo que el Enard podía desaparecer. De todos modos, la fuente de ingreso es lo principal y por eso sería importante que siga existiendo y funcione como lo hizo hasta hoy. En cualquier caso, el fin siempre debe ser el mismo: que los deportistas y las federaciones estemos protegidos", afirmó.

A su turno, el entrenador Carlos "Chapa" Retegui -campeón olímpico en Río de Janeiro 2016- no dudó en asegurar que el Enard "fue lo mejor que le pasó al deporte argentino en toda la historia" gracias a sus objetivos de "planificación, visión, preparación y apoyo incondicional" a los atletas.

"Es importante que el Enard, la secretaría de Deporte y el COA actúen colectivamente porque el deporte nacional depende de esas instituciones.

Hay que proyectar a 18 o 20 años, así llegan los éxitos", abundó el conductor de Los Leones, seleccionado masculino de hockey sobre césped.

El regatista Santiago Lange, también ganador de una medalla de oro en Río, alertó que "sería un gravísimo error" modificar el funcionamiento del ente autárquico.

"Creo que no hay ningún deportista de alto rendimiento que crea que el Enard no funciona. No soy un especialista en economía ni mucho menos, pero me cuesta entender que algo que hace tan bien al país como el Enard lo quieran sacar", dijo en Radio Belgrano.

Finalmente, Gustavo Fernández, el mejor del mundo en tenis adaptado, reconoció: "Si no fuera por la incalculable ayuda del Enard yo no podría estar donde estoy y así todo el deporte amateur argentino".

La voz de los atletas

Embed La voz de los atletas.



Declaración de los atletas olímpicos con relación a la modificación del financiamiento del ENARD. pic.twitter.com/Bdeho0Dd9O — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) 17 de noviembre de 2017

Fuente: Ovación