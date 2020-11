Banfield logró su tercer triunfo consecutivo

Por eso el equipo por momentos quedó largo, y cuando adelantó la última línea quedó expuesto. Como en el segundo gol. Porque posee dos zagueros centrales que no son veloces, entonces hacer la sintonía fina del medio hacia atrás presenta dificultades. Banfield enseguida comprendió esta situación y como buen tiempista fue midiendo los momentos. Partiendo de una postura expectante, al acecho, para cambiar el ritmo y lastimar en ofensiva.

Tras el gol Canalla luego de una oportuna excursión de Torrent que encontró en el corazón del área a Vecchio para el gol, los visitantes entendieron que había que apelar a sus cualidades. Y así llegó el inmediato empate, cuando Cuero metió quinta a fondo y tras un desborde lo puso a Fontana para que la empuje a la igualdad.

El Kily cambió el medio. Pero no logró modificar el rendimiento. No sólo que no corrigió sino que empeoró. Banfield empezó a dilapidar situaciones claras, ante el desconcierto de Central. Y así llegó el tercero, tan previsible como anunciado. Porque el tercero del Taladro llegó de un córner que encontró inconcebiblemente solo a Payero para cabecear el tercero. Está claro que no se trata de Josué Ayala ni de Marcelo Miño, el problema está unos metros más adelante.

Cuando las equivalencias ya estaban rotas, Banfield esperó alguna otra ocasión para meter la contra. Central buscó el descuento y un penal a Infantino no fue sancionado por Abal. Pero tampoco esa incidencia actúa como excusa para una derrota tan lapidaria. Que derivó en goleada cuando Cuero hizo el cuarto.