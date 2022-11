Bandera de la Selección Argentina en apoyo a Gio Lo Celso

El volante de Villareal era una fija de Lionel Scaloni entre los 11 titulares de la Albiceleste, pero se pierde el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, que parecía un desgarro, pero luego se confirmó que se trataba de un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha por el cual debió ser operado.

La publicación de Giovanni Lo Celso tras quedar afuera del Mundial de Qatar 2022

El volante de Villareal escribió un sentido mensaje en sus redes sociales horas después de confirmarse que no estará en el Mundial de Qatar 2022: "La verdad que fueron días duros y tristes para mi. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas", comienza manifestando Lo Celso en su cuenta personal de Instagram. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma".

"Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días", continuó el volante de la Selección.

"Vamos Argentina, Gio.", cerró Lo Celso