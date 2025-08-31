Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca Juniors buscará mantener la racha ganadora este domingo a las 14:30 en el Estadio José María Minella. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.
Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata
Tras vencer de forma consecutiva a Independiente Rivadavia y luego a Banfield como local, Boca choca con el Tiburón. Están 0 a 0.
31 de agosto 2025 · 14:32hs
Formación de Aldosivi confirmada
Titulares
- (1) Jorge Carranza
- (44) Giuliano Cerato
- (20) Yonathan Cabral
- (15) Santiago Laquidain
- (3) Ignacio Guerrico
- (27) Federico Gino
- (5) Roberto Bochi
- (51) Martin Garcia
- (8) Tiago Serrago
- (33) Tobías Cervera
- (10) Matías García
Suplentes
- (17) Sebastián Moyano
- (2) Tomás Kummer
- (4) Rodrigo González
- (55) Santiago Moya
- (29) Marcelo Esponda
- (22) Facundo De La Vega
- (21) Tobías Leiva
- (30) Lucio Falasco
- (11) Agustín Palavecino
- (7) Natanael Guzmán
- (9) Emiliano Rodríguez
- (18) Ayrton Preciado
Entrenador: Mariano Charlier
14:30
Formación de Boca Juniors confirmada
Titulares
- (25) Agustín Marchesín
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (40) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (23) Lautaro Blanco
- (33) Brian Aguirre
- (29) Rodrigo Battaglia
- (5) Leandro Paredes
- (8) Carlos Palacios
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (10) Edinson Cavani
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (4) Nicolás Figal
- (17) Luis Advíncula
- (18) Frank Fabra
- (34) Mateo Mendia
- (15) Williams Alarcón
- (20) Alan Velasco
- (27) Malcom Braida
- (43) Milton Delgado
- (7) Exequiel Zeballos
- (9) Milton Giménez
- (11) Lucas Janson
Entrenador: Miguel Ángel Russo