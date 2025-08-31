Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Tras vencer de forma consecutiva a Independiente Rivadavia y luego a Banfield como local, Boca choca con el Tiburón. Están 0 a 0.

31 de agosto 2025 · 14:32hs
Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca Juniors buscará mantener la racha ganadora este domingo a las 14:30 en el Estadio José María Minella. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.

Cavani titular en Boca este domingo.

Boca visita a Aldosivi en Mar del Plata

Deyverson fue marginado del plantel de Fortaleza tras quedar afuera de la Copa Libertadores ante Vélez.

El guiño del polémico Deyverson a Boca

Formación de Aldosivi confirmada

Titulares

  • (1) Jorge Carranza
  • (44) Giuliano Cerato
  • (20) Yonathan Cabral
  • (15) Santiago Laquidain
  • (3) Ignacio Guerrico
  • (27) Federico Gino
  • (5) Roberto Bochi
  • (51) Martin Garcia
  • (8) Tiago Serrago
  • (33) Tobías Cervera
  • (10) Matías García

Suplentes

  • (17) Sebastián Moyano
  • (2) Tomás Kummer
  • (4) Rodrigo González
  • (55) Santiago Moya
  • (29) Marcelo Esponda
  • (22) Facundo De La Vega
  • (21) Tobías Leiva
  • (30) Lucio Falasco
  • (11) Agustín Palavecino
  • (7) Natanael Guzmán
  • (9) Emiliano Rodríguez
  • (18) Ayrton Preciado

Entrenador: Mariano Charlier

14:30

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

  • (25) Agustín Marchesín
  • (24) Juan Ignacio Barinaga
  • (40) Lautaro Di Lollo
  • (32) Ayrton Costa
  • (23) Lautaro Blanco
  • (33) Brian Aguirre
  • (29) Rodrigo Battaglia
  • (5) Leandro Paredes
  • (8) Carlos Palacios
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (10) Edinson Cavani

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (4) Nicolás Figal
  • (17) Luis Adví­ncula
  • (18) Frank Fabra
  • (34) Mateo Mendia
  • (15) Williams Alarcón
  • (20) Alan Velasco
  • (27) Malcom Braida
  • (43) Milton Delgado
  • (7) Exequiel Zeballos
  • (9) Milton Giménez
  • (11) Lucas Janson

Entrenador: Miguel Ángel Russo

Boca Aldosivi Mar del Plata
Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Marco Pellegrino sería reemplazado por Ayrton Costa.

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Boca empata sin goles ante Banfield.

Cavani y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre Banfield

Boca ganó en Mendoza y corto su mala racha.

Boca juega de local y quiere seguir por el camino de la victoria

Dejanos tu comentario