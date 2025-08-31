Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Tras vencer de forma consecutiva a Independiente Rivadavia y luego a Banfield como local, Boca choca con el Tiburón. Están 0 a 0.

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca Juniors buscará mantener la racha ganadora este domingo a las 14:30 en el Estadio José María Minella. El encuentro, que finalmente se jugará sin público visitante, será una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.