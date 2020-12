Ayrton Londero se llevó la corona en el TC Pista

Además de conseguir el título, el Canario (como lo apodan) también se ganó el derecho de escalar al Turismo Carretera en la próxima temporada.

En el podio, el entrerriano no pudo ocultar su emoción y le dedicó el triunfo a su familia, a sus amigos y a todos los que hicieron posible que siga corriendo.

"La verdad no se donde estoy parado ahora, no puedo hablar. Tengo tanta gente a quien agradecerle que me ayudó a lograr este objetivo de ser campeón. Llegar al Turismo Carretera de la mano del Gurí es algo muy lindo. En el mejor momento de mi carrera perdí a mi papá y dudé en dejar todo, pero mucha gente me ayudó a seguir y ahora logramos esto que es íncreible", afirmó el entrerriano.