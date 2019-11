Ayrton Londero cerrará el año con su gente

Ayrton Londero cerrará el año junto a su gente. La que lo acompaña desde que comenzó a transitar en las pistas, la que observó sus inicios en el automovilismo y la que anhela celebrar un gran cierre de año en Neuquén, donde el 1º de diciembre se definirá la temporada 2019 del TC Pista.

Cinco días después de su último desafío que asumirá en escena y en el que buscará conquistar la Copa de Plata, el joven piloto de 22 años le devolverá a su público todo el cariño y el respaldo recibido. Será en una cena show que se llevará adelante el viernes 6 de diciembre en el polideportivo municipal de General Ramírez.

“Invitamos a la sociedad de General Ramírez, Hernández, Crespo, Paraná, Nogoyá y toda la zona a una cena show a modo de despedida de año para compartir con toda la gente que me viene acompañando durante este proceso y que ha sido mucha. La iniciativa de esta cena es darle un agradecimiento al respaldo que me han brindado. El objetivo es compartir una noche con ellos, que estuvieron pendientes y me han apoyado. Quiero plasmar todo el agradecimiento en una noche”, explicó el piloto oriundo de Ramírez, en diálogo con Ovación.

“La cena es organizada junto a amigos y familiares que me dan una mano, y por mucha gente que sin nada a cambio me está ayudando. Trataremos de brindar lo mejor para que todo salga de la mejor forma. Creemos que pasaremos una gran noche donde iremos a comer asado. Habrá servicio de barra, pista de baile, tocarán las bandas locales, habrá sorteos y sorpresas para toda la gente”, adelantó.

Londero mencionó que esta será la primera vez que organizará un evento de estas características. Aunque recordó que en el pasado realizó encuentros más íntimos con su círculo más cercano. “Hace tres años hicimos una cena cuando corría en karting, pero era algo más chico y no de esta magnitud. La gente de mi pueblo me está acompañando muchísimo y su apoyo es incondicional. Por eso quiero agradecerles y darle de esta forma el agradecimiento. Será la primera vez que será una cena masiva y la idea será hacer en forma anual estas despedidas para que la sociedad sepa desde adentro lo que es el automovilismo. La gente que me acompaña cada fin de semana estará presente. Le debíamos un encuentro a quienes son fierreros y me vienen acompañando, desde hace mucho le debíamos un encuentro”.

Ayrton indicó que Omar El Gurí Martínez estará presente en la fiesta y que aguarda la presencia de otros pilotos de la categoría más popular del deporte motor. “Estábamos tomando unos mates con El Gurí en el taller hablando de la última carrera cuando le comenté sobre esta propuesta. Automáticamente me confirmó su presencia. Las invitaciones están elevadas a otros pilotos. Espero sus respuestas y su colaboración para poder contar con ellos. Sé que los tiempos de cada uno son primordiales y siempre están ocupados.”, mencionó, con esperanzas.

También adelantó que será exhibido el canario, la unidad con la que compite en el TC Pista. “Era una cuenta pendiente que tenía”, confesó.

“En lo personal será una de las mayores satisfacciones. Vengo de una familia fierrera donde mi abuelo conformaba en el pueblo las llamadas peñas. Tengo un número que me representa en el auto que viene desde hace 40, 50 años. Mi viejo cuando comenzó a correr en karting siguió el legajo de ese número. Arrastramos muchas relaciones de esa peña y por ese lado exhibir el auto en el pueblo es una deuda pendiente que tenía”.