Ayrton Hundt inicia su camino en el Calcio

La vuelta a los campos de juego es una incógnita. Los futbolistas que actúan en el Torneo Regional Amateur y en las ligas del interior del país desconocen cuándo retornarán a los entrenamientos. El escenario sanitario no les permite asegurar si, en lo que resta del año, protagonizarán un encuentro oficial. La incertidumbre sobre el futuro de sus carreras deportivas es total producto de la pandemia de Covid-19. Previendo esta situación, Ayrton Hundt proyectó su camino del otro lado del océano. El defensor de Atlético Paraná golpeó puertas buscando escribir su propia historia en el exterior. La posibilidad se abrió en el Viejo Continente. El defensor paranaense armó sus bolsos y emigró hasta Itri, un pequeño pueblo de la Región de Lazio, provincia de Latina, para sumarse al plantel de Nuova Itri. Hundt competirá en la Eccelenza, quinta categoría del Calcio. El inicio de la actividad oficial fue programado para el 27. Una semana antes hará su presentación en la Copa Italia ante Pontina Calcio.

“Tres semanas atrás envié material para ver si surgía una posibilidad de jugar en Italia. Me respondieron que existía la oportunidad en Itri Nuova, un club que actúa en la Liga Eccelenza. Tienen un proyecto ambicioso, bastante novedoso. Si bien se reforzó con futbolistas de categoría más grande, la idea es jugar con muchos futbolistas jóvenes proyectando a futuro y hacer crecer jugadores”, relató Ayrton a Ovación, desde Italia.

La oportunidad se le presentó con celeridad. En el mismo tiempo Hundt organizó su traslado hacia Italia. “Restaban dos semanas para el inicio de la pretemporada y tenía que conseguir el permiso para poder viajar y vuelo. Como tengo la ciudadanía italiana conseguí un vuelo de repatriados de europeos que sale una vez por semana. Tuve un par de días para armar las cosas y venirme para Italia. Al llegar realicé unos días de cuarentena por prevención. El 24 de agosto con otro compañero argentino nos trasladamos a Itri para iniciar los entrenamientos esa misma tarde”, rememoró.

Hundt Ayrton Hundt en Italia

El club me llamó la atención para bien, es muy prolijo. Este año lo agarró gente nueva que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y es bastante seria a la hora de trabajar. Desde que llegamos nos atendieron muy bien, No nos hicieron faltar nada. Estoy muy contento con eso”, agradeció Ayrton. El defensor inició este desafío con la ilusión de desarrollar una carrera profesional. “La propuesta fue alentadora desde el punto de vista deportivo y económico. Me entusiasma este desafío porque me permite medirme en este fútbol. Es un desafío personal muy grande. Desde que llegué me hicieron sentir como un profesional. En cuanto a infraestructura están más adelantados que nosotros. Me he llevado una buena impresión en eso. Estoy agradecido por poder trabajar de lo que me hace feliz y siempre soñé. Es un desafío muy lindo por delante y lo asumo con muchas ganas y mucho entusiasmó”, describió.

Nuevo hogar. Ayrton se radicó en Itri, un pequeño pueblo de 10 mil habitantes. Las montañas que rodean la ciudad y su cercanía con el mar la transforman en un centro turístico. “Pensé que era un pueblo tranquilo, pero es bastante movido”, indicó Hundt. El paranaense pasó de las bajas temperaturas del hemisferio sur a los últimos días del verano europeo. “Desde que llegué todos los días fueron hermosos. El clima es un poco húmedo, y en esta época del año hace bastante calor, pero a la tardecita baja la temperatura, se levanta viento y se puede entrenar cómodo. El tiempo acompaña mucho. Dicen que el invierno es bastante crudo y frío. Ahora estamos entrenando a las 5.30 de la tarde, que es un horario lindo y bastante cómodo”, informó.

Ayrton comparte hospedaje con Lucas Cardoso, un argentino que lleva varias temporadas en el equipo, y dos futbolistas italianos. “La convivencia es muy buena porque todos pensamos de la misma manera. Buscamos aprovechar esta oportunidad para vivir del fútbol. Vivimos tranquilos, llevamos una alimentación que nos dio el club. Tomamos los cuidados necesarios haciendo las cosas de una manera muy profesional para que todo salga bien”, explicó. Ayrton se preparó para poder comunicarse con normalidad en su nuevo destino. “Cuento con una base importante del idioma porque en el colegio Primario me dieron italiano. Además este año comencé los estudios de manera particular pensando en esta posibilidad”, contó Hundt, quien recibe el afecto de su círculo cercano a través de la red. “Es la primera experiencia lejos de mi familia, de mi novia, mis amigos, mis seres queridos. Hoy gracias a Dios la tecnología acorta muchísimo la distancia. Constantemente estoy en contacto con ellos y de una manera me acompañan en esta aventura”, cerró