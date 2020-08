Automovilismo: Un llamado que sorprendió a Iñaki Arrias

El piloto paranaense Iñaki Arrias, monarca del karting entrerriano en la categoría 150 A y actual piloto de la Fórmula 3 santafesina, se dio el gusto de probar un Fórmula Renault 2.0 del Gabriel Werner Competición. Recibió un llamado y lo aprovechó al máximo para crecer en el automovilismo. El examen fue aprobado y ahora habrá que buscar presupuesto para pertenecer al equipo en algún momento, algo que a esta altura de partido parece una misión imposible. Mientras tanto el joven, quién también juega al rugby en la M15 de Club Tilcara, espera la reanudación de su divisional que ya corrió una fecha en el trazado de San Jorge.

Ayer, el lungo piloto, pasó por Diario UNO y habló con Ovación respecto de sus sensaciones vividas en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos. “La verdad que primero le quiero agradecer a todo el equipo de Gabriel Werner por darme esta posibilidad hermosa de poder subirme a ese auto. La verdad que fue una cosa inesperada. Cuando me llamaron no les creía y agarré y llamé a uno de los locos del equipo y le dije, che me dijeron esto, ¿es verdad?. Si me dijo. De ahí en más lo disfruté todo lo que pude. Fue una jornada muy linda, el regreso al automovilismo, con todos los protocolos necesarios. Muy agradecido a ellos pro darme esta posibilidad”, comentó el paranaense y luego comentó detalles de ese famoso llamado: “Lo llamaron a papá que estaba la posibilidad de probar el auto, que si queríamos y le dijimos que obvio que íbamos. Semejante auto era una posibilidad única en la vida y la aprovechamos al máximo”.

Iñaki Arrias .jpg Iñaki visitó la redacción de UNO para contar su crecimiento en el automovilismo UNO / Mateo Oviedo

Las sensaciones de Iñaki fueron únicas arriba del auto y las ganas de, algún día, poder correr en esa divisional para esta es- tructura quedaron dando vueltas en su cabeza: “Me sentí bien en un autódromo hermoso. Con los fórmulas se disfruta muchísimo. Los frenajes en el auto se sentían mucho así que todas esas cosas me ayudaron mucho para seguir evolucionando como piloto”.

Hay dos apellidos que antes y después colaboraron para que la prueba sea como terminó siendo: Magnífica. “Tuve mucha ayuda de Martín Palavecino y Mariano Werner. Ellos dos me acortaron mucho el camino así que todo esto es gracias a ellos dos, me ayudaron mucho. Martín desde el karting que me viene explicando y enseñando, no sólo arriba sino abajo del karting. Mucho de esto se lo debo a él. Y después Mariano conoce Paraná más que nadie. Me fue explicando sus secretos de a poco en el circuito y gracias a Dios que le pudimos agarrar bien la mano”.

Ahora el sueño es pertenecer al Gabriel Werner, algo que por estos momentos pinta complicado: “Por ahora está muy difícil y con todo esto se va a complicar mucho estar, pero quizá en un par de años se nos pueda dar la posibilidad. Juntar el presupuesto para estar y darnos cuenta que podemos”.

Mientras tanto Arrías espera por la reanudación de la Fórmula 3 santafesina. “Estoy con el equipo de Miguel Bravo y ya co-rrimos una fecha en San Jorge y me fue muy bien. La verdad que estamos esperando el regreso con los protocolos. Teóricamente en septiembre o octubre estamos volviendo. Igual nadie sabe nada, está todo en veremos. Ojalá regresemos para poder seguir aprendiendo”, sostuvo y agregó:

“Este año era un año de aprendizaje arriba del auto ya que no tengo muchas pruebas por un tema de presupuesto. Era para eso, para aprender, pero siempre buscando el mejor resultado que se pueda dentro del fin de semana. Quiero aprovechar y agradecer a mis sponsors Alfredo fugas, Inser, Phosfertil, Óptica Schellas, Estrategias Agropecuarias y Oxígeno Paraná”.

Luego el fullback o apertura de la M15 de Tilcara habló del deporte ovalado: “Estoy en el Club desde que nací. Toda mi familia es del club. Me fui adentrando con el deporte y ya hace varios años que juego. Ahí estamos, entrenando por Zoom y de a poco la vamos llevando. Los entrenadores dan lo mejor de ellos para que en este momento podamos seguir entrenando y no nos colguemos”, manifestó y aclaró: “Mi pasión son los autos de carrera, pero siempre que pueda jugar un partido de rugby lo juego porque también es algo que me gusta, estar con los chicos. Siempre que está la posibilidad de jugar los hago para seguir mejorando. Siempre que se pueda seguir en el deporte, hay que estar”.

Iñaki Arrias Rugby .jpg Gentileza: Josefina Khairalla

Por último Iñaki Arrias se la jugó y trató de escoger lo que hace mejor: “Creo que soy mejor piloto, capaz (risas)”