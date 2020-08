Automovilismo: "Todos estamos ansiosos por volver"

José Werner espera por el inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli y analiza cómo será la reanudación del automovilismo tras el parate que generó la pandemia del coronavirus. Además, también dio un panorama de la actualidad del Gabriel Werner Competición.

En primera instancia Werner habló de cómo afrontó su estructura la pausa forzada que impuso el virus: “La verdad que esta situación nos encontró de golpe, sin poder iniciar las pruebas. Ya habíamos hecho el repaso íntegro de los autos y cuando nos disponíamos hacer ensayos en Paraná y Alta Gracia con todos los autos, se expandió la pandemia y a partir de ahí, buscamos sobrevivir, lo que fue difícil. No tenemos el taller cerrado estamos tratando de mantener el material humano a costo de muchísimo sacrificio y estamos esperando la apertura, aunque también me conformaría con la posibilidad de empezar a probar. Pero por ahora no podemos hacer nada y eso lleva a un límite en el cual no sabemos cuánto más podemos aguantar”.

José Werner.jpg José Werner palpita el regreso de la actividad del automovilismo

De cara al calendario de este año, la formación entrerriana alistó un auto nuevo para Isidoro Vezzaro y el mismo ya está listo: “Ese auto se armó 0 Km y por eso la primera prueba la íbamos a hacer durante tres días en Paraná, para que Isidoro lo probará y lo comparará con el del año pasado. Luego del test teníamos pensado hacerle unos retoques y seguir trabajándolo en Córdoba. Pero bueno eso no sucedió y el vehículo está a la espera de salir a pista”.

Por otro lado, el oriundo de Paraná destacó que tiene una comunicación fluida con sus pilotos: “El contacto con los piloto es virtual y en las charlas no prometemos ninguna fecha, por el momento. Hablamos de otras cosas para mantener vivo el vínculo porque no se puede decir nada debido a que la pandemia nos sorprende todos los días. En lo que yo percibo, los chicos están ansiosos y también le cuento los distintos proyectos que tiene la categoría. Todo lo que sabemos se lo vamos pasando a ellos, también se habla de algunas modernizaciones que van a tener los monoplazas”.

Con respecto al regreso del deporte motor, el titular de una de las estructuras históricas de la Fábrica de Talentos señaló que la ansiedad es cada vez mayor: “La expectativa que tenemos que es podamos arrancar de cualquier manera, siempre bajo el paraguas del Súper TC2000 y si no se puede por los protocolos, con el TC2000. Habrá que resignar horario, así que será bueno poder tener pruebas antes porque los chicos hace varios meses que no se suben a los autos. Todos estamos ansiosos por volver porque queremos verlos autos en pista, aunque creo que esto ya nos supera

Y cerró: “La motivación la tenemos y es cada vez más alta por la ansiedad que tenemos de estar en pista, de volver a juntarnos con los pilotos. Todo va a ser bajo un protocolo distintos, pero creo que se pueden cumplir perfectamente”.

PRUEBA IÑAKI.

El piloto paranaense Iñaki Arrias, de muy buen pasar por el karting entrerriano donde se supo ser campeón en una de las categorías, estuvo el viernes probando butaca en el taller del equipo Gabriel Werner Competición. Este sábado se pondrá en acción en el trazado entrerriano que el Club de Volantes Entrerrianos posee en Sauce Montrull.

Cabe destacar que en la jornada de este sábado, siguiendo con los protocolos indicados, habrá pruebas de pilotos que pertenecen a las Categorías Provinciales y allí el joven de Paraná se dará el lujo de girar bajo la estructura de Werner y buscando la chance de ser un piloto de la Fórmula Renault 2.0