Automovilismo: Ponte espera por el regreso de la actividad  

Espera el inicio de la actividad del Turismo Carretera, que sería el 30 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, más allá de que aún no está la confirmación oficial, pero sería inminente con el visto bueno por parte de las autoridades gubernamentales. La ACTC dio a conocer las fechas y el concordiense Martín Ponte confirmó que estará a bordo de la Dodge del equipo AyP Competición, que tiene su sede en Aldea Spatzenkutter, dentro del Departamento Diamante.

Tras su regreso a la actividad en 2019, el piloto entrerriano pretendía tener un 2020 ya establecido con el objetivo de meterse en la mitad del pelotón con un auto totalmente nuevo construido el año pasado. Primeramente, el volante destacó la importancia de volver a la pista teniendo en cuenta el perjuicio que genera en muchas personas que tienen al deporte motor como un medio de vida. “Necesitamos hacerlo, trabajar. El automovilismo es una industria que le da de comer a muchas familias en nuestro país y cuanto antes podamos volver mejor”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

“Hoy casi soy un exdeportista. A la cuarentena al principio la utilicé mucho para entrenar, para potenciarme y después la falta de motivaciones y de eventos a corto plazo te van haciendo moderar los entrenamientos. Pasaron los meses, después de tanto tiempo sin subirme al auto, sin entrenar, será difícil, también entiendo que está bastante parecido para mis compañeros. Vamos a tratar de hacer lo mejor ese fin de semana”, admitió.

Martín Ponte.jpg Ponte es uno de los representantes entrerrianos en el automovilismo nacional

Con respecto a las pruebas que se puedan efectuar en algunos autódromos donde se permiten los ensayos, Ponte informó que “el TC no tiene permitido probar, es una disposición de la categoría. No se puede probar en ningún lado”. Consultado sobre si en este tiempo pudo subirse a un karting expresó: “No lo pude hacer, obviamente que es diferente a subirse a un TC, pero suma si se pudiera hacer”.

Previo a la oficialización de la cuarentena, las TC Pick Up iban a disputar su competencia y Martín Ponte estaba confirmado para correr. Consultado respecto de si esas chances están intactas una vez que la actividad vuelva a la normalidad, contó: “Ese fin de semana que se dio la cuarentena iba a correr, pero hoy hablar de correr no lo sé. Veremos qué sucede, la intención es hacer las dos categorías, como terminé haciéndolo el año pasado, y si no se puede estar en Turismo Carretera ya es una excelente opción. Será un calendario acotado, con muchas carreras en pocos días, por lo que estaré bastante ocupado”.

Un aspecto por demás importante para un piloto de TC también pasa por el aspecto físico y sobre ello, el concordiense indicó: “Estoy trabajando un montón, todo lo que puedo, más allá de que los gimnasios están cerrados porque así el TC te lo exige”.

En relación a los gastos, que podrían bajar considerablemente para evitar que no sean muchos los pilotos que estén imposibilitados de volver a competir, El entrerriano Ponte dijo: “Debo ser de los pilotos que más alejado estoy de los comentarios y situaciones, no me entero de nada y no pregunto nada. Al reducirse la actividad en pista conlleva que reduzcan los gastos. Los juegos de neumáticos de ocho a cuatro también van a permitir que se reduzca”.

En cuanto a lo deportivo, el piloto expresó que “el 2019 fue el año de retorno y no fue completo. Fue un auto nuevo que se lo fue desarrollando y se mejoraba carrera a carrera. Nunca se tuvo la posibilidad de tener un buen resultado y este año se lo encaró de una manera distinta, que se creía que iba a ser mejor. Pasó lo que pasó y las cosas cambiaron”.