Automovilismo: "No va a quedar ni un equipo en pie"

Paraná y General Ramírez. En estos dos puntos de la provincia pasa los días en cuarentena el piloto de la Clase 3 del Turismo Nacional Damián Markel. El joven exponente del automovilismo comenzó la acción en la divisional, pero luego los motores se apagaron debido al avance de la pandemia viral. De todos modos sus intenciones pasan por regresar al TC Pista, la telonera del TC. Corrió en el TN por falta de presupuesto, algo que tratará de cerrar en este aislamiento.

“A la cuarentena la estamos atravesando bastante bien. Estamos trabajando en la parte de competición y fuera de la misma para poder volver a fines del 2020 o en el 2021, como se dé todo. Queremos volver al TC Pista lo antes posible para estar bien arriba”, contó respecto de cómo son sus días en este aislamiento que ya lleva más de 100 días.

En sus pagos las autoridades habilitaron el trazado de karting y es ahí donde el piloto entrerriano pasa las horas tratando de estar activo arriba del monoplaza. “Lo único que puedo hacer es correr, hago un poco de cardio. Después nos habilitaron el circuito de karting en Ramírez así que le estamos dando duro al karting para no perder los reflejos y poder estar activos”.

Damián comenzó la temporada del TN, Clase 3 en Bahía Blanca y corrió la primera fecha siendo 24º en la clasificación final. En este sentido comentó: “En sí ese número 24 no es el que obtuvimos. Obviamente que es el resultado final, pero veníamos con una actuación mucho mejor en la final hasta que se nos rompió el motor y tuvimos que parar una vuelta antes. Veníamos mucho mejor, mucho más adelante con un auto muy competitivo”, analizó y continuó: “No fue el mejor fin de semana ya que el auto funcionó bien hasta que tuvimos problemas tanto en la serie como en la final. Rompimos el motor, la caja no anduvo y pinchamos una goma para completar un fin de semana muy malo. Ahora debemos pensar en la próxima fecha y trabajar para poder revertirlo en San Luis” expresó el entrerriano.

A pesar de los contratiempos sufridos en el debut, el ramirense está satisfecho con su equipo. “Más allá de todo igualmente estoy muy contento porque el auto se portó muy bien. Ahora vamos hacer unos cambios y creo que podemos avanzar ya que tenemos un buen potencial Agradezco como siempre a todas las empresas que nos acompañan, a todo el equipo, a Esteban Pou por los motores, a mi familia que me apoya constantemente, mi amigos y toda la gente de General Ramírez”, expresó el piloto entrerriano.

Más allá de su presencia en el TN, la meta para Markel es clara y es otra totalmente distinta: “Fuimos al TN porque no llegamos con el presupuesto de un TC Pista. La idea firme es juntar la plata en este interín que estamos atravesando por el coronavirus y estar de nuevo presentes en el TC Pista”.

Respecto del regreso de la actividad fierrera Markel se mostró desconcertado como el resto de sus colegas: “El regreso a la actividad supuestamente se daría fines de este año. Debería empezar porque de lo contrario no va a quedar ni un equipo de autos deportivos en pie. Los equipos que viven de esto no van a quedar vivos. A mi estar un mes sin trabajo me costó muchísimo, imagínate el resto que van más de 100 días sin poder recibir dinero de nadie. La verdad que espero que vuelta pronto”.