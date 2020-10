Automovilismo: La Legión entrerriana retorna a las pistas 

En la Clase 1 (41 autos), el oriundo de Concepción del Uruguay, Brian Dodera irá por su segunda presentación en la categoría con el Fiat Uno atendido por su propio equipo. “Regresamos este fin de semana luego de un alto deportivo que se extendió mucho más de lo previsto, el auto ya estaba listo pero en las últimas semanas llevamos adelante diversos retoques para volver a las pistas con el mayor optimismo posible sumado a la confianza que nos generó la primera fecha del año”, indicó.

En tanto que se producirá el debut del piloto de Lucas González, Juan Bautista Daglio con experiencia en el automovilismo provincial. El piloto de 20 años irá con Fiat Uno atendido por el equipo Choury, por lo que buscará hacer experiencia en la divisional. “La intención de estar todo el año y sumar experiencia camino a 2021”, expresó.

La Clase 2 (30 autos) contará con la presencia de Fabricio Scatena de Concepción del Uruguay. El experimentado piloto lo hará con su Chevrolet Corsa y previo al regreso estuvo ensayando en LaHistórica, donde recabó información precisa de cara a la fecha en el circuito porteño. En tanto que se producirá el debut del uruguayense Sebastián Elola, que lo hará con un Chevrolet Corsa que su propio equipo construyó y hace pocas semanas lo puso en pista. Será motorizado por Enrique Bustos.

Por último, la Clase 3 (39 autos) tendrá la presencia de Marco Veronesi con el Toyota Etios atendido por Gabriel Rodríguez e impulsado por Sebastián Colombo. La idea es seguir por la buena senda y buscar un podio en la categoría.

En tanto que entre las ausencias estarán las del paranaense Favio Grinóvero (Chevrolet Corsa-Clase 2) por una cuestión presupuestaria, como también del equipo ya que solo un auto iban a presentar y no cubrirán los gastos que implica moverse por tantos kilómetros. La intención es volver en la siguiente fecha.

En tanto que tampoco lo hará el concordiense Luciano Martínez (Chevrolet Celta-Clase 2), flamante campeón de la Clase 1, debido a la medida protocolar que rige en la Capital del Citrus. De concurrir a una zona de contagio comunitario de Covid-19 deberán volver y aislarse en una estricta cuarentena de 14 días. Debido a su actividad privada, la decisión fue de no concurrir, como tampoco asistir con la atención del Fiat Uno de Clase 1 de su coterráneo Ignacio Rodríguez.

En el Mouras.

La Fórmula 3 Metropolitana volverá nuevamente a competir tras su última presentación el 1° de marzo. Será en el marco de la tercera fecha del año y contará con la presencia de 29 monopostos. Entre ellos estará la debutante de Chajarí, Sofía Percara. La piloto, que cuenta con experiencia en el Karting Entrerriano y en la Fórmula Entrerriana, se subirá a un Crespi del equipo Sap Team.

Recientemente estuvo probando en el Gálvez y tras ello manifestó: “Salió todo bien por suerte, dimos muchas vueltas y siempre mejorando que es lo importante, giramos cerca de 60 vueltas, el circuito me gustó es muy técnico aunque no parezca. De mi parte me vine contenta porque creo que funcionamos muy bien, gracias a Julio De Bonis y Fede Pérez que me estuvieron corrigiendo muchas cosas con los datos y la cámara pudimos mejorar en cada salida a pista y estar cerca de los tiempos de los demás autos en pista”.

En tanto que también hará su tercera experiencia el joven piloto de Paraná, Matías Jusid. Matute estará con el auto de su equipo atendido por su padre. Hace pocas semanas giró en el Club de Volantes Entrerrianos para dejar la puesta a punto lo más precisa para viajar al Gálvez. El sábado a las 16.30 y el domingo a las 13.45 se correrán las dos finales.