Automovilismo: "Esto es un barajar y dar de nuevo"

Mariano Werner había tenido un inicio alentador en la temporada 2020 del Turismo Carretera. Había ganado en la primera fecha en Viedma, pero luego fue excluido tras la revisión técnica. En la segunda cita, en Neuquén, quedó segundo detrás de Juan Cruz Benvenuti, recuperando la sonrisa luego del mal trago en la carrera inicial. Pero después todo se paró. La pandemia por el coronavirus le puso un freno a todas las actividad deportivas y el automovilismo no fue la excepción. Ahora todo es incertidumbre y mientras disfruta de su familia, Marianito analiza los pasos a seguir.

“Es difícil decir cómo estamos en este momento porque todo va cambiando en el día a día. Uno va improvisando y se adapta a este momento. Como todo deportista, tengo muchas dudas de cómo va a seguir todo. Con una situación económica bastante compleja que se va a ir agravando con el pasar del tiempo. Si bien hay cosas que se van reactivando, el automovilismo parece estar lejos de hacerlo. Hay un campeonato que no se sabe cómo va a seguir, con un reglamento y con una cierta cantidad de fechas que cumplir. Eso seguramente va a cambiar y todos los días trato de estar al tanto para pensar los pasos a seguir. Ahora, la prioridad es la salud y todos pensamos lo mismo”, afirmó el piloto de Ford en diálogo con La Radio de UNO (97.1).

Desde finales de 2018, Werner dejó de tener equipo propio en el TC y por la actual situación que atraviesa el país, consideró tener algo de suerte por haber tomado esa decisión.

werner.jpg

“En una situación compleja como la de hoy hubiese estado más complicado. Entiendo a los equipos, uno trata de dar una mano, a los empleados y a los mecánicos. No es fácil. El automovilismo venía de diciembre y enero sin actividad por las vacaciones, donde todos los equipos invirtieron dinero para ponerse a punto para una temporada exigente. Y apenas se arrancó, todo se paró. Hubo dos carreras de TC, pero hay categorías que ni siquiera arrancaron”, sostuvo.

En este sentido, entendió el comunicado que envió la ACTC donde habla de la crisis en este sector ya que hay “40 mil familias que viven del automovilismo” en nuestro país.

“Esto es un barajar y dar de nuevo. Hasta que no se tenga un protocolo y no se sepa cuándo se pueda volver, es difícil hablar con un esponsor. Hay empresas paradas y están complicadas. Creo que el Turismo Carretera puede ser la categoría que pueda arrancar antes por su popularidad y por lo que genera. Pero nadie sabe ni cuándo, ni cómo y que es lo que va a pasar con las fechas programadas”, analizó.

Marianito tenía muchas ilusiones al tener un año cargado de actividad en tres divisiones: “Me bajé del Súper TC 2000 porque mi prioridad era lo deportivo. Estoy en el Turismo Nacional y también iba a debutar en el TC Pick Up. Todo pintaba para un año muy bueno. Ahora es todo dudas. Hay que ser pacientes, tratando de aguantar y entrenar todo lo que pueda en el departamento. Es un momento crítico, pero hay cosas más importantes como la salud”.

Werner.jpg Marianito era pura felicidad en Viedma. Ahora sigue masticando la bronca por la exclusión.

Sin virtualismo. El piloto paranaense decidió no participar del campeonato virtual que se está desarrollando y que lleva hasta el momento tuvo tres fechas (dos victorias de Agustín Canapino y una para Nicolás Trosset).

“Nunca me interiorice demasiado por el simulador. Probé cuando había que conocer alguna pista nueva, pero nunca le di demasiada importancia. Le pido disculpas a aquellos que hoy en día lo buscan como medio de vida. Pero no tiene la misma adrenalina que se siente arriba de un auto de verdad. Sin dudas que mejoraron mucho, pero ese riesgo de tomar decisiones no está. Es difícil de entenderlo, pero lo siento así”, sostuvo.

La insistencia de sus seguidores para que sea uno de los participantes no lo convence para que se suba a un simulador: “Muchos me preguntan porque no estoy. Directamente no tengo simulador y el día que empezaron a hacerlas les consulté a mis auspiciantes si querían que haga algo de este tipo y es como que les daba lo mismo. Preferí dedicarme a mi familia en este tiempo, que es algo que no puedo hacer casi durante todo el año”.

En otro tramo de la charla se refirió a la actualidad del TC, la categoría más popular que tiene la Argentina. Allí, Werner reconoció que hay muchas cosas por mejorar para recuperar el brillo que perdió en los últimos años.

“Es la categoría que más espectáculo genera. Hay gente que piensa que se perdió interés en el TC y después de esto no se que es lo que va a pasar. Creo que la televisión le quitó algo de espectadores. Me acuerdo que cuando corría el Gurí (Omar Martínez) o Traverso (José María), como a 100 kilómetros a la redonda no había televisión y eso te obligaba a ir a los autódromos. Hoy en día también falta mejorar la calidad de los circuitos y del espectáculo en sí para que la gente se sienta más cómoda. Fijate que si vos te ponés en una curva no ves la otra o gran parte del trazado. Entonces habría que poner pantallas grandes para que se pueda ver la carrera como hace la Fórmula 1. Siempre lo decimos a esto puertas para adentro, pero hay que hacer una inversión grande y en un país con tantos altibajos como el que estamos a veces es difícil hacerlo”, finalizó.