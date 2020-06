Atletismo: de vuelta al ruedo con sueños olímpicos

Desde los últimos días la pista sintética de atletismo del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA de Concordia volvió a tener su colorido de entrenamientos de atletas federados y con ello volvió al ruedo el profesor Javier Benítez, que desde octubre asumió el compromiso de ser el nuevo entrenador del garrochista Germán Chiaraviglio.

El santafesino está poco a poco volviendo después de un largo parate a raíz de la cuarentena obligatoria y pese a que estaba clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, al postergarse todo un año, deberá revalidar sus lauros para tener su pasaporte para los juegos que se disputarán en 2021. Además del garrochista olímpico, Benítez también tiene bajo su estructura al uruguayense Pablo Zaffaroni – medalla de plata en salto con garrocha en el Panamericano U20 del año pasado–, quienes están en proceso de pretemporada con el objetivo de volver a recuperar todo lo perdido por este parate

Cabe destacar que Chiaraviglio está instalado en la Capital del Citrus, donde está enfocado en seguir dentro del exquisito grupo de atletas de elite mundial. “Germán está muy enfocado, desde octubre que está viviendo en Concordia. Preparamos la temporada de Indoor, el cual ganó y después teníamos previsto estar en Concepción del Uruguay y llegó toda la pandemia y se nos cortó”, contó Benítez a Ovación. “Pasó toda la cuarentena en Santa Fe y desde la semana pasada se organizó y pudo venir. Estamos esperando un calendario certero, más allá de que nadie lo tiene. Por ahora vamos a hacer un periodo de adaptación largo entre dos o tres meses porque se perdió mucho en la físico”, dijo.

Al mismo tiempo que agregó: “tanto tiempo parado no solo le afecta la capacidad física, sino las estructuras musculares que se logra a través de muchos años de entrenamientos. Cuando uno vuelve corre muchos riesgos de lesiones, por eso que es importante no parar tanto tiempo. El deportista en el año se toma un tiempo de descanso de algunas semanas pero no tantos días”. Con el devenir de esta pandemia mundial, Chiaraviglio si desea estar en la cita ecuménica deberá permanecer a lo largo de este año –hasta junio de 2021– de estar entre los mejores 36 atletas, hoy permanece 32º. “Se puede acceder con un sistema de clasificación altamente exigente. Se suman los cinco mejores torneos de acuerdo a la importancia, hoy está 32 de 36 que clasifican a los juegos. Nos va a servir hacer siete u ocho torneos, en cambio de nada nos serviría hacer 20 torneos. Hay que ir a sumar calidad de torneos, es un sistema muy similar al del tenis”, precisó.

Respecto a los torneos mundiales que habrá, el ex garrochista indicó que “Europa publicó y certificó competencias a partir de setiembre. Están confirmados 12 torneos, entre Europa y los Estados Unidos. Nosotros estamos con la incertidumbre porque para viajar a esos torneos tenemos que contar con el apoyo del Enard. Si surge la posibilidad de que si en noviembre estamos bien sería bueno poder ir”.

Respecto a su relación con Chiaraviglio, el entrenador manifestó que “nos conocemos de toda la vida, en su momento competíamos y hoy somos muy amigos. Es muy bueno para los dos, nos sentimos cómodos, el tiene mucha experiencia. Ser un deportista de elite, significa tener un estilo de vida muy particular. Alimentarse, estandarizarse con el descanso, debe ser muy ordenado. Los problemas tienen que tener horarios a lo ya establecido. La prioridad la tiene el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Hay toda una filosofía”. En tanto que esta nueva experiencia para el concordiense la toma con absoluta responsabilidad. “Es importante porque tengo que agudizar los conocimiento, mantenerme actualizado, compartir con entrenadores de otros países, estar viendo actualizaciones, videos, analizar movimientos y mecánica”, agregó.

A raíz de que en Concordia no se cuenta con la circulación del Covid-19, consultado si pueden llegar otros atletas olímpicos argentino a entrenar a la Capital del Citrus, Benítez indicó que “la semana pasada hubo contacto por parte del personal del Enard y del Comité Olímpico Argentino. Consultaron por tres o cuatro atletas a nivel nacional con la posibilidad de venir, pero como eran de la región del AMBA iban a tener que hacer 14 días de cuarentena para después poder entrenar. Estaba la posibilidad de que eso suceda pero a los días siguientes salió el decreto presidencial que a esos atletas olímpicos se les permitía entrenar”.

A su vez el entrenador se refirió al protocolo que se dispuso para el uso de la pista de atletismo y que es utilizada solo para atletas federados. “El atletismo es un deporte muy amplio, muchas veces se lo relaciona con las pruebas de calle, las maratones, pero eso es solo una parte. El atletismo tiene carreras de velocidad, de salto, de lanzamiento, carreras con vallas y el lugar que se utiliza es una pista de atletismo porque se necesitan colchones de caída o cajones de arena, para los lanzamientos la jaula de protección. A raíz de la pandemia estábamos sin la posibilidad de practicar, sobre todo aquellos que se dedican con mucho esfuerzo de manera profesional, como quienes lo hacen por necesidad. Desde hace un mes junto a la Dirección de Deportes de Concordia con protocolos mediante estuvimos trabajando y hace una semana habilitó y pudimos empezar a entrenar”, describió.