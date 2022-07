Victoria Zanolli (2).jpg Atletismo: Victoria Zanolli, una atleta que va por más.

Luego comentó: “Mi mamá lo practicaba cuando era chica y mi papá también, yo hacía patín artístico antes y me ponía muy mal cuando tenía que salir a bailar, me ponía nerviosa tener jueces que juzguen lo que yo hacía, entonces un día me dijo mi mamá que la idea no era que yo lo sufra, sino que lo disfrute. Como no lo estaba disfrutando me planteó que pruebe otra cosa y uno de todos los deportes que me nombró fue el atletismo, me gustó la idea y dio la casualidad de que mi entrenador de patín artístico era entrenador de atletismo, entonces le pregunté si podía empezar y arranqué desde muy chiquita, a los 9 años”. Si bien ya venía de una familia de atletas, la sorpresa de que Victoria se inclinara hacia el atletismo no quedaba al margen: “Siempre fueron de apoyarme en absolutamente todo, en todos los deportes que hice siempre me apoyaron. Con el atletismo les llamó mucho la atención, porque fue un deporte al que me enganché desde muy chiquita, empecé a competir, a ver más lo que era la disciplina y lo empecé a disfrutar”, manifestó.

Y aseveró: “A medida que fui creciendo empecé a viajar a más lugares, clasificar a los Juegos Evita provinciales, que fueron tres días, después se fueron sumando mis hermanas, se hizo un deporte más familiar que otra cosa. Entonces lo empezamos a disfrutar, no solo yo, sino que también mi familia”.

Una deportista de alto rendimiento

Ser un deportista de alto rendimiento no es algo fácil de lograr, los jóvenes y sus familias deben afrontar sacrificios. El camino para llegar a la elite suele ser largo y en la mayoría de los casos muy duro. Tiene que renunciar a una parte importante de su infancia y su adolescencia, es por eso que la historia de Victoria Zanolli no es la excepción y necesita de todos para seguir cumpliendo su sueño.

SUS COMPETENCIAS. En cuanto a las competencias que más recuerda dijo: “Las competencias que más recuerdo fueron en 2017, mi primer Sudamericano Escolar, primera vez que pude vestir la Celeste y Blanca, donde tuve el agrado de compartirlo con mi hermana. Después en 2019, el Nacional Evita que fue la primera vez que logré saltar arriba de los seis metros y la emoción del momento no me la olvido nunca más. El año pasado, el Sudamericano U18, que si bien quedé cuarta y era la primera vez que competía sin mi entrenador, me dejó esa enseñanza de tratar de depender de mí misma y confiar en el trabajo que venía haciendo a pesar de que no lo tuviera a él y tratar de que los nervios no me jugaran en contra. Y por último, el Juego Sudamericano de la Juventud, que fue este año en Rosario. Fue mi primera vez compitiendo a nivel sudamericano siendo local, tener el aliento de toda la gente, haber podido salir en TyC Sports, que más gente me conociera y viera lo que hago, la verdad que me re gustó y tampoco me lo voy a olvidar nunca”.

A pesar de tantos logros obtenidos Vicky es muy joven, por eso muchas veces no es consciente de todo lo que ha logrado hasta el momento: “Nunca soy cien por ciento consciente de todo lo que genero, de todos los logros que obtengo. Me cuesta tomar a veces conciencia de las cosas que logro y alcanzo”.

Con una carrera que recién está en sus comienzos, Victoria no para de soñar, y expresó: “Mi mayor sueño con el atletismo podría ser llegar a un Juego Olímpico. Sigo trabajando para que ese sueño se cumpla”.

En lo que respecta a su entrenador y los años que viene entrenando junto a él, manifestó: “Mi entrenador es Alan Espinosa, con quien vengo trabajando desde hace casi ocho años. Empecé desde muy chiquita atletismo y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber empezado”.

El atletismo es un deporte con una esencia más individual, sobre todo en el sentido de que no es necesario de alguien más para practicarlo, por eso muchas veces es necesario el afecto de la familia y Vicky lo comprende más que nadie: “Mi pilar fundamental siempre fue mi familia, desde muy chiquita siempre recibí todo su apoyo y es la que está ahí cuando las cosas no salen bien, cuando cuesta salir adelante es la que me da las fuerzas necesarias para salir. Mis hermanos, que se ponen contentos por todos mis logros; y mi entrenador también es un pilar fundamental que me acompaña hace mucho tiempo ya, y para mí es más que un entrenador, para mí es mi segundo papá. Compartimos una relación más que de atleta y entrenador, él me conoce bien, sabe cuando estoy bien y cuando estoy mal. Así que son mis dos pilares fundamentales, mi familia y mi entrenador”.

Por último, pero no menos importante de todo lo que Victoria contó anteriormente, ella está en busca de un espónsor que la ayude a seguir creciendo como deportista.

Es por eso que comenzó su propia movida en redes sociales para poder encontrar alguna marca que se interese en su historia y así por seguir cumpliendo sus sueños, los cuales no tienen techo: “Hace bastante tiempo ya que realizo este deporte y la verdad que siempre se me hizo complicado cuando me tocó viajar a distintos lugares para juntar plata. Gracias a Dios mis viejos siempre me apoyaron mucho, pero hoy en día con la realidad del país y yo siendo consciente de los gastos que implica ser un deportista de alto rendimiento no quiero cargarle todo este peso a mi familia”.

En los tiempos que corren las redes sociales son de gran utilidad para muchas personas, y en el caso de un deportista pueden ayudar mucho.

“Se me dio por subir primero una publicación escrita a mis redes sociales para que la gente me ayude compartiéndolo, por esto mismo, buscando un espónsor, alguien a quien le interese apoyar mi carrera deportiva. Después dio la casualidad de que desde la Municipalidad de mi ciudad me citaron a una reunión con la intendenta y el director de Deportes, ahí me dieron la noticia de que me iban a renovar una beca y a ayudar con el tema para grabar un video hablado, que la gente se iba a sumar más. Gracias a ese video hoy sumo muchos seguidores y puedo seguir soñando con conseguir un espónsor”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.