Atletismo: Victoria Zanolli se plantea nuevos objetivos

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 fue un golpe directo a la ilusión de una generación. Aquellos deportistas que iban a competir con 18 años en la capital de Senegal no podrán adquirir experiencia en un certamen de este nivel y estas características. Entre ellos figura la atleta entrerriana Victoria Zanolli.

Tras realizar una fuerte pretemporada en su Villaguay natal se trasladó a Buenos Aires. Del 18 al 25 de febrero Vicky formó parte del primer campus del Programa Dakar 2022, actividad que fue organizada por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y la Secretaría de Deportes de la Nación.

Zanolli fue una de las 24 convocadas por la Confederación Argentina de Atletismo para la semana de entrenamientos que se desarrolló en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Victoria Zanolli Atletismo.jpg Victoria Zanolli en el Cenard junto a las grandes promesas del atletismo nacional

En marzo formó parte del Torneo Homenaje Brian Toledo que se desarrolló en el estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario. Ahí exhibió su potencial al conquistar la prueba de salto en largo, categoría U16. El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Estado Nacional detuvo momentáneamente su preparación. Luego el contexto sanitario que repercute en todo el planeta esfumó definitivamente sus chances de formar parte de uno de los torneos deseados.

“El Comité Olímpico Internacional no puso el deporte o los intereses personales sobre el resto, sino todo lo contrario. Teniendo en cuenta el antecedente cercano de la postergación para el año siguiente de los Juegos Olímpicos de mayores de Tokio de este año, es ilógico que se suspenda la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que falta más tiempo aún”, opinó Alan Espinosa, entrenador de Zanolli, en diálogo con Ovación.

Posteriormente, agregó: “Fue un golpe anímico para Victoria, pero siempre lo vimos como una posibilidad de crecimiento, tanto para ella como para mi, como entrenador. Era una opción, una meta a alcanzar, pero no la meta deportiva de Victoria ni la mía como entrenador. Era un gran torneo dentro de la vida deportiva”, aclaró.

Luego Espinosa realizó una breve cronología del trabajo que Vicky llevó adelante en el 2020. ”Comenzamos en enero con una pretemporada súper positiva. Después Victoria formó parte del campus Dakar 2022 que se desarrolló en el Cenard. La Confederación Argentina de Atletismo convocó a quienes habían tenido resultados y marcas más resaltantes, de mayor nivel. Victoria venía de cerrar el 2019 siendo campeona Sudamericana en Paraguay, rankeada primera a nivel sudamericano en categoría U16 y segunda en U18, que es una categoría más grande que ella. Las marcas que registró hablan por si sola”, resaltó.

Después de su paso en el Cenard la atleta de La Ciudad de los Encuentros se trasladó a Rosario para formar parte del Torneo Homenaje Braian Toledo. “Las primeras competencias de los atletas son muy similares a la de los futbolistas. Están duros, saliendo de la pretemporada, donde los volúmenes y las intensidades de entrenamiento son muy altas para fomentar la base atlética que luego se va a mantener durante toda la temporada”, explicó Espinosa.

Victoria se adueño de la prueba de salto en largo, categoría U16. Zanolli marcó un registro de 5,32 metros, superando con claridad a Pilar Grisolia, que marcó 4,07 metros, y a Abril Bertorello, que completó el podio con 4,02 metros. “Fue una competencia diferente porque estamos pasando de una carrera de 12 pasos a una de 14. Técnicamente se ve dificultado, pero cuando esté arraigado en ella y lo haga propio será muy positivo para poder aspirar a saltar más lejos. Fue una competencia regular, fueron seis saltos arriba de los 5 metros que para ella es una performance media”, indicó el entrenador.

El inicio de la cuarentena momentáneamente detuvo la marcha ascendente de Zanolli. “Con victoria hicimos un seguimiento para que no se bajonee. Ella pasó de estar 24x7 dependiente del atletismo y sus actividades a estar 24x7 en su casa compartiendo con seis hermanos. La cuarentena cuando fue estricta la cumplimentamos todos a rajatabla. No nos veíamos, no salíamos ni a la vereda de nuestras casas. Eso fue un factor negativo. Victoria tenía la presión de su hogar, de la escuela. Desde mi punto de entrenador no quería darle otra presión extra a la que estaba pasando”, explicó.

“Los planes fueron muy sensibles, si tenía ganas de entrenar, lo hacía, si no tenía ganas, no pasaba nada. Mantuvimos el ida y vuelta en la comunicación. Pasar videos, estudios de videos, bibliografía para que los chicos sepan que estamos presentes. A su vez se hicieron algunas reuniones de Zoom con la Confederación Argentina de Atletismo en la parte que están ellos, con el Dakar 22, hasta la semana pasada inclusive. La suspensión fue un golpe anímico, pero siempre lo vimos como una posibilidad de crecimiento, tanto para ella como para mi, como entrenador. Se lo tomó bastante bien. La bajada de línea que hago es muy buena. Me gusta la psicología y la manera de comunicar las cosas. Enseguida pensamos en otro objetivo, que inclusive es más grande aún, pero por la edad que tendrá en ese momento, las marcas y la curva de crecimiento que viene teniendo, podemos ponernos como objetivo los juegos olímpicos de adultos París 2024, pero lo tomamos como una posibilidad más”, cerró.