Atletismo: testeos para saber sus rendimientos

Asistieron un buen número con los cuidados sanitarios y de distanciamiento. El balance fue positivo y sirvió para saber dónde están parados luego de un año completamente diferente en entrenamientos y competencias.

Los atletas estuvieron entrenando desde sus casas durante varios meses. Luego volvieron al club con los protocolos habilitados, desde hace más de un mes están buscando la mejor forma y ayer fueron testeados para ver sus rendimientos en cada prueba. Los entrenadores Gisela Hernández (velocidad y mediofondo) y Edgardo Nader (saltos y carreras con vallas) hablaron de la jornada. “Estamos haciendo un simulacro de lo que sería un campeonato y respetando los protocolos dados por la Confederación Argentina de Atletismo. La forma es interna con atletas del club Estudiantes de Paraná de salto y algunos de lanzamiento. La mayoría de los chicos asistieron a la pista del club con las especialidades y algunos de lanzamiento estuvieron en el Plumín, ya que ellos tienen otro tipo de protocolo y son menos los que pueden asistir. Son grupos”, dijo Edgardo Nader.

Luego agregó: “Por suerte la mayoría de los chicos están viniendo a entrenar con el entusiasmo. Pero ante todo siempre cuidándonos para que no haya contagios de Covid, por ahora las cosas vienen saliendo bien”. Por su parte, Gisela Hernández aseveró: “La verdad pasamos por muchos momentos emocionales tanto los entrenadores como los atletas. Hubo muchos bajones y luego levantadas anímicas. Había vuelto hace unos meses y luego volvió todo atrás por dos semanas y todos nos bajoneamos un poco. Y cuando volvimos fue con ese miedo de que todo se vuelva cortar, pero gracias a Dios todo está encaminado y le damos continuidad. Ya hace un mes y medio que estamos entrenando. Por eso pudimos testar y hacer movimientos ya competitivos”.

“El entrenar en casa afectó el rendimiento de los atletas. Sirvió un tiempo, pero luego ya no y sobre todo la parte emocional. Cada familia vivió la cuarentena de una manera diferente. Muchos la pasaron mal. Por suerte el grupo está muy bien en lo anímico”, manifestó. “En el testeo los vemos más que bien a todos los chicos. La verdad no teníamos idea con qué nos íbamos a encontrar. Para todos es muy raro porque jamás estuvimos tantos meses sin competir. Este año casi no tuvimos torneos. La verdad es muy bueno el balance”, completó. Los chicos del deporte en Estudiantes asisten al escenario de entrenamiento con los siguientes protocolos: no deben tener síntomas (sospecha de Covid-19), ni ellos ni los convivientes (se hará una declaración jurada personal) o contar con la App Cuidar, confirmando que los convivientes también tengan evaluación diaria de síntomas.

El medio de transporte de llegada y retiro del lugar debe ser cuidado con medidas de distanciamiento, preferentemente individual (auto, moto, bicicleta…). Al ingresar, luego de la admisión se pisará con ambos calzados una superficie (paños) húmeda con lavandina. Nadie que haya estado en contacto con enfermos Covid o posibilidad de estarlo por viajes a lugares de circulación viral podrá ir a entrenar hasta estar 14 días sin síntomas o tener testeo negativo luego de cinco días del contacto. No se habilitan los vestuarios para cambiarse e higiene posentreno, solo se habilitarán para uso como el baño.