Atletismo: "No vemos mucha luz sobre esto"

Sergio Alfonsini es el responsable del área de Lanzamiento de la Confederación Argentina de Atletismo, miembro de la Comisión Técnica y desde hace varios años auxiliar a cargo del director técnico nacional Rodolfo Barizza. Quién mejor que él para dejar plasmadas sus sensaciones respecto de todo lo que han perdido los atletas debido al coronavirus. “Estamos pasados a Zoom. Con los olímpicos y sus entrenadores hacemos mensualmente. Con el grupo de transición al alto rendimiento también estamos ahí. Esto es para los chicos que surgieron en el 2018 y hay un programa dentro del Enard que se llama así. Un poco contenerlos para que lleguen al alto rendimiento. Donde se debería ver los resultados es en el Panamericano 2023 de Santiago de Chile”, dijo a Ovación Sergio, y continuó contando cómo son las tareas en plena cuarentena. “También tenemos el grupo que era Dakar que también se suspendió y se pasó para 2016, entonces ahora también hacemos permanentemente Zoom con este grupo y actividades para contener a los pibes y los entrenadores. Hacemos capacitaciones en la CADA para las federaciones. En fin, las actividades son importantes”

Los planes variaron para los atletas argentinos, pero a su vez para los de Latinoamérica también. En este sentido Alfonsini comentó: “Soy a su vez miembro de la Consudatle, por lo tanto también tenemos que ver cómo organizamos el calendario dentro de la realidad de cada uno de los países porque no podemos hacer un calendario sudamericano cuando Argentina no puede trasladarse más allá de sus fronteras. Así como está Argentina están otros países. Eso nos insumió tiempo y nos seguirá insumiendo tiempo porque realmente no vemos mucha luz sobre esto y vemos que Europa por ejemplo ya tiene competencia y eso genera mucha ansiedad en los atletas porque se sienten como que no van a estar en igualdad de condiciones con los otros que sí pueden competir. De hecho hay muchos países sudamericanos que tiene atletas compitiendo en Europa”, dijo, y siguió con su relato: “Son todas variables y los programas que nosotros podamos llegar a presentar desde acá para atletas argentinos están condicionados por las directivas que se emanan desde el gobierno. Los organismos dependientes del Estado, como la Secretaría de Deportes o el Enard, no van a ir en contra de las disposiciones que emanen desde la Presidencia o de la gente que monitorea el tema sanitario. Es todo un tema. Ahora tenemos el Mundial de media maratón en Polonia y estamos esperando cuáles son los requisitos sanitarios para poder ingresar a Europa, pero es sabido que a la vuelta van a tener que hacer cuarentena, así que hay que prever todas esas cosas ante esta nueva realidad y nos vamos a tener que ir acostumbrando a nuevas normativas”.

Hoy el Parque Berduc está cerrado por ser un establecimiento educativo y esto provoca tristeza en Alfonsini. “Me provoca lo mismo que me provoca ver los clubes cerrados, más allá de que ahora tienen un poco más de actividad. Yo creo que estos espacios con personal propio, con la posibilidad de estar cerrados y que brindan seguridad, podrían controlar las perfectamente las personas. Esto no sólo es educativo, va más allá de eso. Uno respeta, pero esto debería estar abierto por la seguridad que le brinda al ciudadano”.

Por último Alfonsini habló de Nazareno Sasia y su presente en el lanzamiento. “Teníamos el Mundial de Kenia con Nazareno y los chicos de su generación. Había muchas expectativas, pero por ahí no hay mal que por bien no venga ya que él en febrero tuvo una lesión por error mío por la distribución de las cargas. Tuvo una fractura por estrés y esto nos vino muy bien para recuperarse. Ahora entrena en Cerrito y nunca paró de hacerlo”, dijo.