Atlético Tucumán empató y se alejó de la cima del campeonato

Aunque el tanto Canalla trajo emociones ya que los tucumanos debieron buscar el empate. Apoyados por su gente el elenco a cargo de Lucas Pusineri atacó, pero no pudo convertir. En el complemento el Decano no estuvo fino en el último pase, aunque no bajó los brazos. De tanto ir a falta de 6 minutos llegó la igualdad por medio de Eugenio Isnaldo que de cabeza concretó la igualdad.

Atletico tucuman vs Rosario Central.jpg Atlético Tucumán y Rosario Central igualaron 1 a 1 en un partidazo

En el final Atlético Tucumán tuvo el triunfo con un penal a favor, pero Ramiro Carrera remató de forma anunciada y se lo anticipó Gaspar Servio, que contuvo el tiro. Era el triunfo del equipo local que hubiese quedado a un punto del líder, Boca Juniors, que adeuda 81 minutos del partido suspendido ante Gimnasia por los incidentes del jueves pasado en el Bosque.

En la próxima fecha el Decano volverá a jugar de local y recibirá a Unión de Santa Fe el lunes desde las 21.30. En tanto que el Canalla visitará a River Plate el domingo, a partir de las 20.30.

Tigre ganó en Rosario con un Retegui intratable

Tigre hizo valer los dos goles de Mateo Retegui y se impuso por 2-0 sobre Newell's en el Estadio Marcelo Bielsa por la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Ezequiel Fernández fue expulsado en el Matador y Gonzalo Marinelli le contuvo un penal a Juan Manuel García.

El elenco de Diego Martínez fue superior desde el primer minuto, generando chances de riesgo. A los 25 minutos, Andrés Merlos fue llamado por el VAR por un posible penal, lo cobró y Mateo Retegui lo intercambió por gol. Para colmo, cino minutos más tarde, el delantero escapó mano a mano con Lautaro Morales, definió cruzado y estiró la ventaja.

Tigre vs newells.jpg Con un Retegui intratable, Tigre derrotó a Newell's en Rosario.

Sobre el final de la primera mitad, Ezequiel Fernández cometió una infracción que le valió la segunda amonestación y posterior expulsión. Para el segundo tiempo, con el hombre de más, La Lepra fue a buscar con todo el descuento, pero se encontró con un Gonzalo Marinelli que se vistió de figura incluso atajando un penal a Juan Manuel García a los 42 minutos del complemento.

Fue final 2-0 para Tigre, que llegó a 60 puntos en la tabla anual y quedó sexto, a cuatro de Gimnasia y se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores, además, se ubica sexto en la tabla del torneo con 40 puntos. Por su parte. Newell's quedó con 59 unidades en la anual y sigue en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.