Atlético Paraná venció a Sportivo en La Floresta

El árbitro del encuentro con el correr de los minutos fue protagonista del partido con varias infracciones donde no actuó de la mejor manera. Los jugadores entraron en el nerviosismo al igual que el banco de la V Azulada donde se fue expulsado el profesor. La más clara llegó a los 40' de una contra de Atlético Paraná en los pies de Cristian Gareis que dejó sin chances a Leonel Massat, que no tuvo un buena marca mano a mano, pero no fue una buena definición cuando intentó romper al marcador.

Sobre el final de la primera parte Sportivo Urquiza se adueñó de la pelota tras el cansancio del elenco visitante para poder romper el cero.

En el inicio del complemento se abrió el partido. Sobre los 4', Alejandro Castro salió a cortar lejos de su arco y cometió penal. El arquero fue expulsado y Raúl Albornoz se hizo cargo del disparo para poner el 1-0 parcial. Sportivo movió la pelota desde el círculo central, la perdió y enseguida llegó el segundo golpe de nocaut. Un centro de Alejandra Almada fue capitalizado por Gareis que de cabeza estableció el 2 a 0.

Con la tranquilidad del resultado, la visita manejó el cotejo y esperó los tibios embates de Sportivo. Sobre el final, la V Azulada se quedó con uno menos por la roja de Gustavo Gómez. Así, llegó el primer éxito del Decano en el Regional Amateur.

Síntesis

Sportivo Urquiza: Alejandro Castro, Gonzalo Abrard. Emanuel Velázquez, Enzo Barinaga, Osvaldo Rodríguez, Leonel Massat, Matías Martínez, Kevin Garay, Jonatan Salva, Gustavo Gómez y Walter Torres. DT: Gustavo Romero

Atlético Paraná: Gustavo Vergara, Lucas Sanabria, Raúl Albornoz, Maximiliano Larrea, Maximiliano Piris, Juan Galetto, Federico Córdoba, Alejandro Almada, Marcos Minetti, Cristian Gareis y Nicolás Ledesma. DT: Hugo Fontana.

Goles: ST 6' Raúl Albornoz –de penal–, 7' Cristian Gareis (AP).

Expulsado: ST 4' Alejandro Castro (SU); 42' Gustavo Gómez (SU).

Árbitro: Rodrigo Garcilano.

Estadio: Oscar Cachimba Vera.

Ganó Libertad

En el otro partido de este sector, Libertad de Concordia logró un agónico triunfo sobre Malvinas de Federal por 2 a 1. El tanto del triunfo llegó en el sexto minuto de descuento. Ahora el equipo concordiense visitará a Atlético Paraná y Malvinas recibirá a Sportivo Urquiza.