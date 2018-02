Atlético Paraná quiere extender su buen presente

parana1.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo



Para este duelo, el técnico de Atlético Paraná realizará dos modificaciones, ya que en la defensa Martín Galli reemplazará a Lucas Sanabria, mientras que adelante volverá Nicolás Ledesma luego de cumplir una fecha de suspensión. El delantero ingresará en lugar de Alexis Ekkert, quien no podrá ser de la partida por haber llegado al límite de amonestaciones. Con la reaparición de Nico, Maximiliano Osurax se tirará unos metros más atrás y ocupará un lugar en la zona de volantes.





En Libertad, Carlos Trullet no podrá contar con Ezequiel Saavedra quien llegó a las cinco amarillas y en su lugar estará Emiliano Rui. Los Aurinegros vienen de rescatar un punto en la última pelota ante Gimnasia en Concepción del Uruguay y buscarán mandar un nuevo mensaje de lucha en una fecha clave por la permanencia. Los antecedentes para los de Trullet no son positivos, ya que en las dos oportunidades en las que se vieron las caras el triunfo quedó para el Decano por 1-0.





UNO MÁS. La tercera fecha de la Zona C en la Reválida tendrá este miércoles otro partido y será en Pronunciamiento, donde Defensores recibirá (a las 21) a Sportivo Las Parejas.









Formaciones

Libertad: Adelquis Ruffini; Juan Savia, Damián Guibert, Facundo Rodríguez, Emiliano Rui; Damián Zadel, ranco Raminelli, Nicolás Guzmán, Matías Zbrun; Maximiliano Rolón y Facundo Perassi. DT: Carlos Trullet.





Atlético Paraná: David Correa; Maximiliano Piris, José Albornoz, Tomás Machado, Martín Galli; Pablo Lencioni, Gerardo Corvalán, Leandro Mansilla, Maximiliano Osurak; Nicolás Ledesma y Enzo Noir. DT: Fernando Benítez.

El arranque en la Zona C de la Reválida en el Torneo Federal A de fútbol no pudo ser mejor para Atlético Paraná . Con dos triunfos por la mínima diferencia (1-0 ante Gimnasia de Concepción y Defensores de Pronunciamiento), elcomenzó a sumar puntos importantes en pos de lograr su principal objetivo que es mantener la categoría. Y tan bueno fue el inicio de este 2018 para los dirigidos por Fernando Benítez que hasta el momento está alcanzando su propósito. Pero en las filas delsaben que no hay que dormirse en los laureles y este miércoles tienen otro partido clave. Desde las 18, el equipo paranaense se medirá en Sunchales con Libertad, un rival directo en la lucha por la permanencia. El encuentro, por la tercera fecha de este sector, tendrá como juez principal a Jorge Sosa de Corrientes, secundado por su coterráneo Víctor Rojas Aguirre y el santafesino Enzo Silvestre.